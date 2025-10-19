Atari ressuscite sa rivale d’antan, l’Intellivision

La guerre des consoles ne date pas d’aujourd’hui. Si actuellement, elle se matérialise par le truel (oui, oui, le mot existe bel et bien) entre Microsoft, Sony et Nintendo, dès 1979, deux constructeurs s’étaient déjà essayés à sortir leurs produits au même moment: Atari et sa Atari VCS versus Mattel et son Intellivision. Mais 46 ans plus tard, l’ironie est totale. Atari, devenu en 2024 le nouveau propriétaire de son ancienne marque concurrente Intellivision, vient juste d’annoncer la sortie d’une version modernisée de sa rivale d’antan, la Intellivision Sprint.

Annoncée pour le 23 décembre en Europe, la console conservera le design de la machine originale, mais sera bien évidemment remise aux gouts du jour pour coller aux standards de notre époque. Ainsi, en plus de quarante-cinq jeux classiques de la première Intellivision directement intégrés à la console, il sera désormais possible de la brancher aux téléviseurs modernes grâce à un port HDMI. Au rayon des nouveautés, un port USB permettra également d’ajouter des jeux à la librairie via des fichiers ROM. Enfin, le pack comprendra également deux manettes sans fil directement rechargeables par induction sur la console.

« Quelle meilleur manière de célébrer les 45 ans d’Intellevision et d’honorer la marque que de ramener à la vie cette console innovante et permettre aux fans d’en profiter à nouveau ? » Matt Burnett, directeur des opérations stratégiques chez Atari.

Atari, les yeux dans le rétro

Après le récent rachat de licences mineures d’Ubisoft, cette nouvelle actualité confirme en tout cas la volonté récente d’Atari de retrouver une place de choix dans le marché actuel. La marque, désormais passée sous pavillon français semble vouloir capitaliser sur le passé pour se projeter vers le futur. Malgré tout, elle a pour l’instant bien du mal à se défaire de son image de géant du passé, continuant de surfer majoritairement sur la nostalgie, restant loin des attentes du grand public.

Malgré tout, les choix faits par Atari depuis quelques années ont au moins le mérite de se démarquer de ceux de la majorité de ses concurrents, en faisant une alternative de plus en plus crédible derrière les géants intouchables. Et le public existe bel et bien, comme le prouvent le grand nombre de consoles des années 80 et 90 ressorties ces dernières années et le succès du Nintendo Entertainment System notamment. Si la cible reste malgré tout niche tant il parait aujourd’hui difficile d’imaginer un retour plus important des joueurs au retro-gaming, nous n’avons que peu de doutes sur le fait que la « nouvelle » console d’Atari trouvera son public. L’Intellivision Sprint est d’ailleurs d’ores et déjà disponible à la précommande sur le site officiel du constructeur, au prix de 139,99 euros.