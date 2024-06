Atari 50 s’enrichit de nouveaux souvenirs

Est-ce parce qu’il l’a finalement gagnée qu’Atari décide de raconter la première guerre des consoles ? Après avoir racheté la marque Intellivision (sans pourtant s’encombrer de l’embarrassante console Amico, qui reste gérée par une autre branche de la marque), Atari annonce en effet ajouter de nouveaux segments à son documentaire interactif Atari 50. Et l’un d’entre-eux reviendra sur la toute première guerre des consoles, qui opposa Atari et ses machine cultes 2600 et 7800, et Mattel, avec ses consoles Intellivision. Une guerre qui fut stoppée sans vainqueur par le krach du jeu vidéo en 1983.

L’autre segment inédit est lui à la gloire de la marque. Intitulé The Wider World of Atari, il revient sur quelques réussites emblématiques, comme la sortie de Pong ou la création du logo culte (le « Fuji logo »), dessiné par Evelyn Soto.

Comme dans le jeu/ documentaire original, tout est organisé autour de frises temporelles sur lesquelles des « points » viennent marquer des moments importants de l’histoire d’Atari et du jeu vidéo, moments illustrés par des documents d’époques, des vidéos, des interviews, et, bien entendu, des jeux.

Alors que la compilation comprenait une déjà honorable centaine de titres à sa sortie, 13 nouveaux jeux ont été ajouté lors d’une mise à jour en décembre dernier. Et ce ne sont pas moins de 39 jeux supplémentaires qui accompagnent ces deux nouvelles expositions virtuelles, dont quelques jeux M Network, des jeux créés par Mattel pour Intellivision, que Mattel lui-même a ensuite porté sur la console de son concurrent, l’Atari 2600. Comme quoi Xbox, en portant ses exclusivités sur PlayStation, n’a rien inventé !

Avec désormais un total de 154 jeux au programme, mais aussi de très nombreux documents d’époques, vidéos, artworks, …, Atari 50 : The Anniversary Celebration Expanded Edition reste un objet essentiel pour qui s’intéresse de près ou de loin à l’histoire du média, entre exposition interactive, documentaire et compilation généreuse. Disponible sur tous les supports, PC, PlayStation, Xbox et Switch, y compris sur les consoles d’ancienne génération et sur Atari VCS (!), à l’occasion de cette Expanded Edition, Atari 50 sort en édition physique comprenant tous les contenus additionnels et tout un tas de goodies aux couleurs des jeux classiques Atari. À noter que les joueurs qui possèdent déjà Atari 50 pourront télécharger les nouveaux contenus sans frais supplémentaires.