Atari re-re-revient avec trois nouvelles machines

Malgré l’échec monumental de l’Atari VCS, la console qui voulait mettre un coup de fouet au néo-rétro, mais qui s’est juste noyée dans ses propres promesses, Atari n’a pas dit son dernier mot et refait parler de lui lors du CES 2023. Mais cette fois, le légendaire constructeur ne sera présent que sous forme de licence, et c’est un autre fabricant qui s’occupera du matériel. Une sage décision, vu le feuilleton à rebondissements qu’a été la sortie de l’Atari VCS.

C’est ainsi MyArcade qui a conçu ces trois nouvelles petites machines siglées Atari. On connaît bien la marque pour ses petites bornes baptisées Micro Player, plus objets de collection que véritablement machines de jeu (même si elle sont tout à fait jouables), reprenant les titres qui ont fait l’histoire de l’arcade : Pac-Man, Space Invaders, Elevator Action, Bubble Bobble, Street Fighter 2… Et c’est exactement sur le modèle des Micro Player que sortira une borne Atari, reprenant quelques-uns des titres légendaires du label.

La liste des jeux n’est pas encore connue, mais en se basant sur deux autres produits MyArcade – les bornes consacrée à Namco et Data East – on peut imaginer une liste autour d’une vingtaine de titres, incluant les incontournables comme Centipede, Asteroids ou Missile Command. La borne sera signée Atari 50 (pour l’anniversaire de la marque), et on apprécie déjà le sens du détail, comme le rappel de la « grille » plastique de la console Atari 2600 sur le panneau de contrôle de la borne…

La seconde machine annoncée par MyArcade est encore une variation de ce que le constructeur propose déjà, soit une petite console portable aux allures, en gros, de GameBoy Advance, et appelée Pocket Player. La collection MyArcade est généralement proposée sous ces deux formes (mini-borne ou « GameBoy ») pour chacun des titres. Il y a ainsi fort à parier que la setlist sera la même que sur la mini-borne décrite ci-dessus.

Plus intéressant enfin, la troisième machine est un vrai produit original conçu à l’occasion de cette collaboration. Il s’agit d’une véritable console qui, contrairement aux deux consoles précédentes, pourra se connecter à la télé, accompagnée de deux joysticks rappelant les manettes cultes des consoles Atari 2600 et 7800, redesignées à la sauce rétro-futuriste et munies de gâchettes. Les plus observateurs d’entre vous auront noté que la console est munie de deux ports USB-C en façade (voir la photo ci-dessus), qui indiquent que les manettes seront probablement filaires (à moins qu’il ne s’agisse de la possibilité bienvenue de les brancher pour les recharger tout en jouant ?). Les possibilités de cette machine risquent d’être plutôt minimalistes, à l’image de son design, et il ne faut pas s’attendre à avoir des fonctionnalités en ligne ou un store, comme celui promis par l’Atari VCS nouvelle génération (qui ne s’est jamais vraiment rempli…).

On espère par contre un line-up fourni et plus important que sur la mini-borne, même si on dispose aujourd’hui de dizaines de façons de jouer aux classiques de la marque, à commencer par la compilation Atari 50 – The Anniversary Celebration, sortie sur absolument tous les supports à la fin de l’année dernière… Pas de date de sortie encore pour ces trois consoles, mais MyArcade a annoncé que les précommandes seraient annoncées « bientôt ».