Digital Eclipse nous fait (re)découvrir Jeff Minter, moitié génie, moitié troll

Après le docu-compile anniversaire Atari 50 et The Making of Karateka, Digital Eclipse nous propose un nouveau « jeucumentaire » pour partir à la découverte de Llamasoft et de son fantasque créateur, le développeur Jeff Minter. Si son nom résonne moins que ceux de de Ron Gilbert (Monkey Island), Jordan Mechner (Prince of Persia) ou Yu Suzuki (Space Harrier, Out Run), son œuvre n’en n’est pas moins importante, et même peut-être visionnaire.

Bien avant l’explosion de la scène indé telle qu’on la connait aujourd’hui, Jeff Minter en avait déjà l’esprit et fonda Llamasoft au tout début des années 80. Bien qu’il avait déjà développé de nombreux jeux pendant ses études universitaires, le tout premier titre publié par Llamasoft fut un hommage parodique au classique de l’arcade Defender, dans lequel les vaisseaux spaciaux ennemis étaient remplacés par… des lamas furieux !

Le motif animalier restera la marque de fabrique de Minter, qui sortira notamment Attack of the Mutant Camels (l’attaque des chameaux mutants !), une parodie de l’Empire Contre-Attaque version Atari 2600 et Commodore C64 dans laquelle les AT-AT sont remplacés par des chameaux géants ( !!) ou encore Space Giraffe, sorti en pleine folie indé sur Xbox Live Arcade en 2007. Et il n’est pas impossible que les lamas de Fortnite soient un clin d’œil plus ou moins appuyé à Minter…

Mais Jeff Minter n’est pas qu’un amuseur vidéoludique, c’est aussi (surtout) un passionné qui a consacré sa carrière à expérimenter, innover, et à proposer, outre ses jeux, des projets musicaux (les synthétiseurs musicaux ou visuels des consoles Atari Jaguar ou Xbox 360 portent sa signature) ou psychédéliques, à l’image du jeu longtemps abandonné Akka Arrh, récémment exhumé par, justement, Digital Eclipse.

Digital Eclipse reprend l’excellente formule de ses précédents titres pour sortir un objet vidéoludique à la frontière du documentaire et du jeu vidéo, ce que nous avons baptisé jeucumentaire. Llamasoft: The Jeff Minter Story contient ainsi une quantité importante de documents d’époque, mais aussi de nombreuses archives vidéo et des interviews réalisées pour l’occasion, le tout adossé à une compilation de pas moins de 42 jeux évidemment jouables signés Llamasoft.

Llamasoft: The Jeff Minter Story est annoncé sur absolument tous les supports pour le 13 mars prochain.