Aphelion brise la glace avec son premier trailer de gameplay

Quelques mois après son annonce remarquée lors du Xbox Games Showcase, Aphelion refait surface. Don’t Nod vient en effet de publier une première vidéo de gameplay de cinq minutes qui permet enfin de mieux cerner les ambitions du projet de science-fiction attendu au printemps 2026.

Une aventure spatiale sous tension

Présenté comme un jeu d’action-aventure cinématique à la troisième personne, Aphelion nous projette en 2060, dans un futur où la Terre est devenue inhabitable. L’humanité place alors ses espoirs en Perséphone, la neuvième planète glacée aux confins du système solaire, explorée par deux astronautes de l’ESA, Ariane Montclair et Thomas Cross. Fidèle à l’ADN narratif du studio, le récit s’ouvre sur un crash qui sépare les deux membres de la mission Hope-01, contraints de survivre en milieu hostile tout en tentant de se retrouver.

Mais sous la surface contemplative, la vidéo laisse rapidement émerger une menace : Némésis, créature qui rôde sur Perséphone et force les astronautes à privilégier la furtivité. De quoi installer une tension bienvenue et laisser entrevoir un Aphelion plus nerveux que ce à quoi le studio nous avait récemment habitués.

Au-delà de cette pression constante, le trailer met surtout en lumière la structure du gameplay, fondée sur une progression très physique dans des environnements gelés mêlant exploration, infiltration et déplacements sous contrainte. Sur sa page officielle, Don’t Nod évoque une expérience mêlant « exploration, traversée captivante et gameplay furtif tendu ». Le projet est d’ailleurs développé en collaboration avec l’Agence spatiale européenne, de quoi ancrer son univers dans une base scientifique crédible.

Jusant en héritage, l’épreuve de vérité pour Aphelion

Impossible de ne pas établir de parallèle avec Jusant, sorti fin 2023. Le jeu reposait entièrement sur une mécanique d’escalade d’une tour gigantesque, dans une approche contemplative et presque méditative. Salué pour ses sensations de grimpe, le titre n’a toutefois pas rencontré le succès commercial espéré.

Le studio français a déjà démontré avec Life is Strange sa capacité à marquer durablement les joueurs, et même si cette première démonstration de gameplay ne lève pas toutes les inconnues, elle a le mérite de poser une direction plus claire, plus tendue, et visiblement pensée pour sortir le studio de sa zone de confort. Attendu pour cette année (toujours sans date pour le moment) sur Xbox Series, PS5 et PC, avec une arrivée day one dans le Xbox Game Pass Ultimate, Aphelion devra maintenant confirmer sa solidité manette en main.