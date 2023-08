Jusant – Initiation à la via ferrata pour Halloween

Le studio parisien DON’T NOD a profité de la Gamescom pour nous dévoiler un peu plus de contenu concernant Jusant, son futur jeu d’escalade dont la démo avait su charmer nombre de joueurs en juin. A cette occasion, les développeurs ont sorti un trailer de gameplay, qui nous permet de découvrir une ambiance et des mécaniques au carrefour de Seasons: A letter to the future, Horizon: Call of the Mountain et Death Stranding, ainsi que la date de sortie du jeu, à savoir le 31 octobre.

Jusant s’impose dans ses nuances, que ce soit avec ses tons pastels totalement opposés à la désolation du monde qui nous est donné de traverser, ou plus simplement dans son titre. Jusant est en effet le terme maritime pour la marée descendante, un phénomène qui explique probablement le désert que notre héros traverse avec pour objectif affiché l’ascension d’une tour, imposante et mystérieuse, dont le sommet semble inatteignable.

Ce dernier trailer se concentre sur les mécaniques d’escalade de cet « action-puzzle game » – sans action ni puzzle ? –, à base d’échelles, de tyroliennes, de pitons et de grands balanciers qui nous permettront de gravir la tour. Il s’agira d’observer au mieux l’environnement pour comprendre comment progresser, et donner l’occasion à Ballast, une créature d’eau qui nous servira de compagnon, de réveiller la nature sur son chemin avec sa capacité d’écho.

Après Gerda, et plus récemment Harmony: The Fall of Reverie, DON’T NOD continue de surprendre avec Jusant en se détachant de ses mécaniques habituelles, et nous propose une narration autrement poétique, qui semble plus centrée sur le gameplay de son jeu que sur son histoire.

Rendez-vous à Halloween pour savoir si la poésie du jeu saura s’imposer dans la durée. En attendant, sachez que le jeu sera disponible sur Xbox Game Pass dès sa sortie, et que, pour le reste du commun des mortels, les précommandes sont ouvertes dès à présent sur Xbox Series X|S et PlayStation 5.