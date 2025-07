Echoes of the End – Un God of War-like au cœur de l’été

Dans le monde pas toujours magique du jeu vidéo, se faire une place dans le cœur (et le backlog) des joueurs relève parfois de l’insoluble, et encore plus lorsqu’on est un jeu AA, trop gros pour être dans les radars des dénicheurs de pépites et trop petit pour bénéficier du feu des projecteurs des constructeurs. C’est dans cette position que se trouve aujourd’hui Echoes of the End, annoncé presque dans l’indifférence générale le mois dernier. Pour autant, la communication autour du titre s’accélère et son ambition affichée a fini par attirer notre œil et notre intérêt.

Développé par les Islandais de Myrkur Games, Echoes of the End se présente comme un jeu d’action-aventure à la troisième personne, « à la God of War » et a été développé sous le populaire Unreal Engine 5. Ainsi, grâce à cet outil, même les studios aux moyens limités parviennent désormais à créer de très jolis jeux, ce qui semble être le cas ici si on en croit les superbes panoramas aperçus durant la longue séquence de gameplay diffusée il y a quelques jours.

Toutefois, faire un beau jeu n’est pas gage de qualité, et, surtout dans un genre aussi concurrentiel, l’histoire, le gameplay et la qualité des innovations resteront in fine les juges de paix principaux. Ici, nous incarnerons Ryn, une guerrière en lien avec une antique magie qui explore le monde d’Aema, en perpétuel conflit et ayant depuis longtemps sombré dans le chaos, afin de retrouver son frère.

Rapidement accompagnée par Abram, un chercheur et explorateur lié au père de l’héroïne, les deux compagnons traverseront des contrées inspirées des environnements d’Islande que les équipes de développement avaient tout loisir de contempler au quotidien. Pas forcément le plus habile quand il s’agira de combattre (le bougre étant toutefois utile pour paralyser les ennemis), Abram révèlera tout son potentiel lorsque le moment sera venu de résoudre des énigmes et comprendre des mécanismes. On espère que ces deux aspects, combats et puzzles, sauront se répondre tant narrativement que manette en main, le dernier titre du genre ayant tenté cette alchimie, Blades of Fire, s’étant planté dans les grandes lignes sur ce point.

On sait déjà que notre héroïne sera capable de manier la gravité, permettant de rendre notre exploration sans dessus dessous, littéralement. Durant les combats, Ryn pourra envoyer valdinguer les monstres ou ponctionner leur vitalité. Et si les créatifs du studio parviennent à imaginer un level design et des énigmes environnementales à la hauteur du potentiel que ces capacités suggèrent, on pourrait tenir là une des belles surprises de cette année 2025.

Pour autant, Echoes of the End suscite aussi quelques craintes, principalement au niveau du système de combat, paradoxalement. Si on peut imaginer que l’utilisation des capacités à débloquer dynamiseront l’ensemble, les affrontements paraissent tout de même particulièrement mous et l’impact des gros coups d’épée ne semblent pas bien retranscrits. Aussi, les animations des quelques adversaires que nous avons pu voir semblent bien rigides, faisant craindre des batailles pas bien palpitantes.

Reste que, pour ce qu’on en a vu, le titre s’annonce prometteur, enthousiasmant presque quand on observe la qualité visuelle des environnement et l’ambition affichée dans la mise en scène de l’ensemble. On espère donc qu’Echoes of the End, prévu pour sortir le 12 août prochain sur PS5, Xbox Series et PC, saura balayer les quelques craintes que cette large présentation a éveillé et que ses environnements Islandais sauront nous rafraichir agréablement durant les longues journées caniculaires de cet été.