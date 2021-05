Among Us offert pendant une semaine sur l’Epic Games Store

Après nous avoir offert l’opportunité de chopper gratuitement la simulation de basketball de Visual Concepts et Take Two NBA 2k21 sur son store, Epic Games n’entend pas s’arrêter en si bon chemin et nous propose pendant une semaine de récupérer gratuitement un certain Among Us. Car si le petit jeu de InnerSloth est gratuit sur smartphone, ce n’est pas le cas sur PC.

Pour ceux qui seraient passés à côté du phénomène Among Us et qui ne sauraient pas de quoi il s’agit, sachez qu’on a affaire là à un jeu multijoueur indépendant sorti en juin 2018 sur PC, mais aussi sur iOS et Android, dont le principe de jeu est d’une simplicité incroyable. Jouable de 4 à 10 joueurs, on y incarne un petit astronaute évoluant au sein d’une équipe dans une station spatiale (et pas que). Mais voilà, un imposteur se cache parmi les joueurs et assassine un à un les membres de l’équipage. Il faut alors trouver qui il est et le confondre.

Mais ce n’est pas si simple, car les joueurs devront en même temps effectuer des tâches sur la station, tout en essayant de ne pas se faire avoir par le meurtrier et trouver les indices qui leur permettront de mettre la main sur le coupable. Cette revisite du célèbre jeu les Loups-Garous de Thiercelieux qu’est Among Us est très franchement l’une des meilleures propositions party game de ces dernières années et son succès sur Twitch n’est pas anodin, même s’il lui a fallu près d’un an pour être reconnu à sa juste valeur.

Alors si vous ne possédez pas déjà le jeu de InnerSloth, vous n’avez plus d’excuse pour ne pas au moins vous y essayer entre amis, on vous garantit de belles soirées de rigolades et quelques prises de bec bien épicées aussi, mais c’est là tout le sel d’Among Us. Il est récupérable gratuitement jusqu’au 3 juin prochain sur l’Epic Games Store donc, et il vous suffit juste de créer un compte pour pouvoir l’acquérir.

Sachez enfin que l’opération MEGA soldes est toujours en cours sur la boutique, et ce jusqu’au 17 juin prochain.