Among Us – Une édition collector sur PC très bientôt disponible

Sorti discrètement en 2018, ce n’est que depuis l’année dernière que le titre Among Us est devenu incontournable, grâce à l’intérêt porté par les streameurs du monde entier. En raison de ce gain de popularité, l’éditeur Limited Run Games s’est associé au studio InnerSloth afin de commercialiser un collector pour ce jeu déjà vieux de deux ans, dont les précommandes ouvriront très prochainement.

Si vous êtes passé à côté de ce phénomène, Among Us repose sur les bases du loup-garou. Plusieurs joueurs forment l’équipage et devront réaliser plusieurs tâches en essayant de découvrir l’identité des imposteurs qui se cachent parmi eux, grâce à la possibilité de signaler les cadavres et ainsi procéder à un vote pour exclure un membre de l’équipage. Pour peu que vous soyez accompagné de plusieurs amis, vous pouvez être sûr de passer une bonne soirée placée sous le signe de la trahison.

Ainsi les fans du titre pourront bientôt précommander l’édition collector sur PC, produite en édition limitée, comprenant :

La boite collector sous la forme du bouton d’urgence

Un steelbook représentant un imposteur

Un poster réversible 18 x 24 pouces

Le bouton d’urgence déclenchant les sons du jeu

Un CD avec la bande originale

Un disque Blu-ray avec des interviews et concept arts

Une carte avec un code de téléchargement Steam ou Epic Games Store

Une édition collector qui sera réservée aux collectionneurs et aux véritables amateurs du titre, renforçant toujours plus la fanbase. Grâce à sa grande exposition médiatique, Among Us a droit à une deuxième vie qui permet aux développeurs de continuer d’enrichir le jeu avec une nouvelle carte disponible depuis le mois d’avril et le développement sur toutes les plateformes. Il n’est donc pas étonnant de voir naître de plus en plus de produits dérivées consacrés au jeu d’InnerSloth.

Les précommandes de l’édition collector d’Among Us ouvriront le 11 mai 2021 sur le site de Limited Run Games pour la somme de 79.99$. Déjà disponible sur Switch, Android et iOS, le titre fera son arrivée cette année sur les consoles de salon de Windows et de Sony avec la fonctionnalité du crossplay, afin de jouer avec ses amis venus de tout horizon.