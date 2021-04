State of Play – Au menu, monstres marins, stratégie et Lombax !

Le State of Play nous avait promis du spectacle avec un gameplay exclusif de quinze minutes sur le prochain Ratchet & Clank: Rift Apart. Sur ce point, nous n’avons pas été déçus. On nous avait également annoncé des présentations de jeux indés et sur ce point, notre avis est plutôt mitigé…

Parlons tout d’abord des deux présentations qui ont précédé la vidéo de notre Lombax favori. En premier lieu, il y a eu Subnautica: Below Zero, jeu de survie dans lequel nous rencontrerons différentes créatures marines sur une planète alien. Il sera d’ailleurs jouable en 4K et son framerate se montera à 60 FPS, la version PS4 bénéficiera d’une mise à niveau graphique pour les PS5, le jeu étant prévu pour le 14 mai prochain.

Pour le second jeu indé présenté, il s’agit du désormais célèbre jeu Among Us qui débarquera très bientôt sur les consoles PlayStation. Ce sera également l’occasion de pouvoir arborer le skin d’un certain Lombax et de son fidèle compagnon à boulons ! La date de sortie n’est pas encore précisée, mais pour le moment, elle est toujours fixée à l’année 2021.

Voici les annonces qui ont clôturé les jeux indépendants, ce qui va nous permettre de nous tourner vers LA grosse annonce de ce State of Play, à savoir les quinze minutes de gameplay du prochain Ratchet & Clank: Rift Apart !

À quoi devons-nous nous attendre dans ce prochain opus ? Du côté histoire, la séquence démarre alors que Ratchet a été séparé de Clank pour on ne sait quelle raison. Il atterrit alors dans une autre dimension et plus précisément à un endroit appelé Nefarious City. Pour les fans de la saga, le nom de Nefarious ne vous ait pas inconnu puisqu’il fait partie des grands méchants que Ratchet et Clank ont combattu dans les précédents jeux.

Pour une mystérieuse raison, Clank se trouve également en compagnie d’un nouveau Lombax appelée Rivet ! En parlant de Rivet, nous aurons la possibilité d’incarner ce personnage, avec son propre armement.

D’un point de vue graphismes, le dernier jeu d’Insomniac Games n’a absolument pas à rougir face aux autres licences puisque la puissance de la PlayStation 5 nous offre ici une Nefarious City pleine de vie.

Les effets du ray-tracing se font clairement ressentir avec des effets de réverbération de l’eau sur le sol par exemple. Le SSD fera également son œuvre pour nous permettre de nous téléporter dans d’autres dimensions sans aucun temps de chargement. Les séquences avec Rivet dans la jungle luxuriante sont tout simplement splendides avec les rais du soleil qui semblent faire leur chemin à travers la végétation touffue.

Et en ce qui concerne le gameplay, Ratchet & Clank sera un titre très fluide grâce à la palette de mouvements disponibles pour passer les phases de plateforme. Soyez prêts à dasher, virevolter et vous balancer pour espérer échapper aux pièges de Nefarious City ! Parlons également des fonctionnalités de la DualSense qui n’ont pas été mises de côté, bien au contraire.

Les gâchettes adaptatives seront utilisées différemment selon votre arme, vous permettant par exemple de tirer en continu ou bien par à-coups. Le retour haptique nous permettra de ressentir directement la puissance de feu des armes au creux de nos mains. Le son 3D aura lui aussi son mot à dire puisqu’il sera de la partie, pour peu que vous ayez le matériel adéquat, évidemment.

Voici donc les quelques nouveautés qui nous attendront dans cette prochaine aventure, entre combats aériens, challenges en arène, mode photo, mais également personnalisation d’armures pour devenir le Lombax le plus fashion de la galaxie. Le jeu a également été pensé pour permettre une plus grande accessibilité à tous les joueurs pouvant être en situation d’handicap.

Pour être tout à fait honnête avec vous, il nous tarde de pouvoir poser la main sur le dernier-né d’Insomniac Games qui nous promet du fun et des sensations fortes avec les fonctionnalités de la DualSense. Rappelons que le jeu est toujours prévu pour le 11 juin 2021 et qu’il est d’ores et déjà disponible en précommande.