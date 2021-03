Fall Guys – Une saison 4 qui se lance avec des nouveautés excitantes !

Nous vous l’annoncions la semaine dernière, le lancement de la saison 4 de Fall Guys était imminent et c’est aujourd’hui chose faite. Une nouvelle saison qui se place comme prévu sous le signe du futur, de l’espace et de la science-fiction faites de néons colorés avec la présence de petits extra-terrestres et astronautes tout mignons. Mais au-delà d’une refonte artistique pour l’occasion, le jeu de Mediatronic se voit aussi offrir une tonne de nouveaux contenus en tout genre qui devraient à coup sûr plaire aux joueurs.

A commencer avant tout par tout un tas de nouvelles épreuves qui apporteront un peu de variétés à celles déjà existantes et qui commençaient sérieusement à tourner en rond. Voilà d’ailleurs comme elles nous sont présentées :

Skyline Stumble – Le nouveau gauntlet à 60 joueurs offre un assortiment d’obstacles futuristes innovants comme des zones à zéro gravité, des champs de force et des lasers !

– Le nouveau gauntlet à 60 joueurs offre un assortiment d’obstacles futuristes innovants comme des zones à zéro gravité, des champs de force et des lasers ! Hoverboard Heroes – Mettez les voiles sur des flots gluants pour plonger et trébucher sur de périlleux obstacles. Surfez sur le chaos ambiant à l’aide d’un hoverboard jusqu’à la ligne d’arrivée. Attention à l’élimination !

– Mettez les voiles sur des flots gluants pour plonger et trébucher sur de périlleux obstacles. Surfez sur le chaos ambiant à l’aide d’un hoverboard jusqu’à la ligne d’arrivée. Attention à l’élimination ! Basketfall – Jouez en équipe pour un peu de streetball à faible gravité. C’est Fall Guys dans le futur, donc préparez-vous à un nombre improbable de ballons et des triple-paniers !

– Jouez en équipe pour un peu de streetball à faible gravité. C’est dans le futur, donc préparez-vous à un nombre improbable de ballons et des triple-paniers ! Short Circuit – Un nouveau genre de course qui balance les haricots rigolos sur la piste pour défier la gravité dans une suite de tours parsemés d’obstacles corsés !

– Un nouveau genre de course qui balance les haricots rigolos sur la piste pour défier la gravité dans une suite de tours parsemés d’obstacles corsés ! Power Trip – Déboulez sur un dance floor futuriste et allumez les cases dans ce battle disco survolté !

– Déboulez sur un dance floor futuriste et allumez les cases dans ce battle disco survolté ! Big Shots – Comment rester en équilibre sur une plateforme quand on vous balance des aimants, des étoiles gonflables, des donuts géants et des planètes Saturn miniatures à la figure ? Vous allez bientôt le découvrir !

– Comment rester en équilibre sur une plateforme quand on vous balance des aimants, des étoiles gonflables, des donuts géants et des planètes Saturn miniatures à la figure ? Vous allez bientôt le découvrir ! Roll On – Roll Out… mais en course ?! Dans ce classique revisité, 60 joueurs se précipitent jusqu’à la ligne d’arrivée en passant par une tripotée de tambours rotatifs remuants. Ne…tombez…pas !

Viennent ensuite avec tout ceci d’autres nouveautés axées sur la coopération entre joueurs, comme le mode Squad qui permet de participer aux épreuves de survie en escouade de 4 joueurs. L’équipe entière remporte la partie dès lors que le dernier encore debout en fait partie. Une nouvelle épreuve appelée Squad Race fait aussi son apparition et il s’agit là de courses en équipes dans lesquelles il faut passer la ligne d’arrivée en premier pour gagner. Celle ayant le moins de points après une manche est éliminée.

Ajoutez à cela le mode Squad Survival ,qui consiste à rester le plus possible en équipe en dehors du slime qui recouvrira de plus en plus le niveau, et vous obtenez probablement la saison la plus prolifique de Fall guys jusqu’à présent. Une nouvelle monnaie fait aussi son apparition avec les Éclats de Couronne qui permettront de former une Couronne une fois 60 éclats obtenus via les épreuves ou la fonctionnalité inédite des Défis Quotidiens.

Voilà un programme plus qu’alléchant qui devrait relancer l’intérêt des joueurs pour le jeu, même ceux qui ont lâché depuis un certain temps devraient se montrer curieux face à tant de nouveautés. En tout cas Fall Guys et Mediatronic continuent de nous étonner en se montrant sans cesse plus que généreux, car on ne vous l’a pas dit, mais cela va de soi, tout ceci arrive avec de nouveaux skins à débloquer, ainsi que des partenariats qui font saliver, comme celui prévu avec Among Us.