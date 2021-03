Fall Guys – Direction le futur avec du Among Us pour la saison 4

Nous y voilà, nous sommes enfin aux portes de la saison 4 de Fall Guys. Saison qui débutera donc le 22 mars prochain sur PlayStation 4 et PC, et qui sera placée sous le signe du futur, puisqu’elle se déroulera en l’an de grâce 2041. Un futur coloré, fait de néons, de musiques électroniques, de plateformes multi-couleurs et de ce fait très cyberpunk sur les bords, tant que cela reste PEGI 3 tout du moins.

Au programme : 7 nouvelles épreuves, des skins inédits, des emotes en veux-tu en voilà, ainsi qu’un challenge toujours plus relevé. Tout ceci est visible sur la bande-annonce cinématique offerte pour l’occasion qui met en avant quelques niveaux qui seront disponibles dans cette nouvelle saison s’annonçant rafraichissante sur bien des points. On espère alors que les serveurs tiendront le coup, car on n’est jamais à l’abri avec Fall Guys.

Aussi, si Delvolver Digital et Mediatronic ne veulent pour le moment pas trop en dévoiler sur cette nouvelle saison, tout en promettant de nous en dire bien plus avant le début des hostilités, le trailer se finit, lui, sur un teasing qui va donner le sourire à bien des joueurs. En effet, une scène post-générique est présente en toute fin de vidéo et on peut y voir un petit personnage du jeu tomber dans la lave.

Mais le plus intéressant n’est pas là, car outre ce fait, la phrase “Fall Guy was ejected” (Fall Guy a été éjecté dans la langue de Molière) apparait par la suite avec une police d’écriture bien particulière qui ne laisse planer aucun doute quant à un futur partenariat entre Mediatronic et InnerSloth, minuscule studio de développement derrière le célèbre Among Us.

Bon, ne nous emballons pas, il va sans aucun doute s’agir d’une collaboration destinée uniquement à offrir aux joueurs de Fall Guys quelques skins issus de Among Us, mais c’est déjà mieux que rien comme dirait l’autre.