tt

Afterlight, une immersion dans l’univers science fantasy de Starfinder

Afterlight, une aventure science fantasy dans l'univers du JDR Starfinder.

HypodermicWitch

Dévoreuse de lore invétérée, je me perds volontiers dans des RPG médiévaux plus longtemps que Geralt dans son bain. Passionnée de quêtes secondaires, d’énigmes tordues et de chaque livre poussiéreux trouvé en jeu, je traque les détails comme un célèbre détective. Ah, et j’ai le même prénom qu’un personnage culte du jeu vidéo… coïncidence ? Je ne pense pas.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
10 janv.
14:23

Pokémon – Deux boutiques pop-up à Londres cet hiver

10 janv.
10:51

Afterlight, une immersion dans l’univers science fantasy de Starfinder

09 janv.
21:32

Larian nous en apprend plus sur son futur Divinity

09 janv.
16:52

New Game Plus recrute de nouveaux rédacteurs dans ses rangs

09 janv.
15:26

Krafton continue d’essorer la licence PUBG avec Blindspot

09 janv.
11:59

Exekiller – Un western rétro futuriste fortement inspiré

Test Dragon Quest I & II HD-2D – Les origines de la saga sublimées

Test Demeo X DnD : Battlemarked – Une très grosse mise à jour

Test Skate Story – Un skateur, fait de verre et de douleur