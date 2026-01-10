Afterlight, une immersion dans l’univers science fantasy de Starfinder

Pendant le New Game+ Showcase (aucun lien avec votre site d’actu préféré), Epictellers a offert un aperçu d’Afterlight, un CRPG dans l’univers science fantasy de Starfinder. Le studio barcelonais, fondé en 2023 par deux vétérans du jeu vidéo AAA, a de grandes ambitions pour son premier jeu. L’équipe est composée de 30 membres, tous et toutes déjà enrichi.e.s par de précédentes expériences, une équipe donc accomplie qui souhaite donner vie à un univers complexe et riche. Afterlight est développé dans l’espoir d’être la fusion parfaite entre les Gardiens de la Galaxie et Divinity: Original Sin.

Une plongée dans l’univers JDR signé Paizo

Afterlight raconte l’histoire d’un équipage éclectique qui part à l’aventure au cœur de la galaxie. L’univers dans lequel nos chers camarades évolueront est celui du jeu de rôle Starfinder, monde à la fois futuriste et fantaisiste. Paizo, le célèbre éditeur de JDR, a plusieurs jeux à son compteur dans l’univers de Pathfinder (le prédécesseur de Starfinder). Il était donc grand temps que l’univers de Starfinder se retrouve au sein d’un jeu vidéo fait avec amour entre les mains de véritables passionné.es. Les codes du JDR seront respectés : les dés feront partie intégrante de l’aventure et l’acclamé mode de combat tour par tour en trois actions de Paizo sera bien au rendez-vous.

La magie se mêlera aux pistolets laser dans Afterlight et chacun de vos choix influenceront votre destinée. Du choix de votre ascendance et de votre classe, jusqu’à vos interactions avec les différentes factions présentes au sein du jeu, chaque décision façonnera vos relations avec vos compagnons (qui ne se gêneront surtout pas pour juger vos choix) ainsi qu’avec le reste du monde. Epictellers promet une aventure inédite où romance passionnée et combats haletants cohabiteront au cœur d’une campagne d’au moins quarante heures emplie de choix cornéliens. Pour ne rien gâcher, sous la direction du doubleur primé Neil Newbon (Astarion dans BG3, Heisenberg dans REVillage), Afterlight travaille avec un casting cinq étoiles pour doubler ses personnages : Roger Clark (célèbre voix d’Arthur Morgan dans RDR2), Fred Tatasciore (Saren dans Mass Effect) ou encore Melissa Medina (Queen Callis dans Borderlands 4) pour n’en citer que quelques-un.es.

Kickstarter, communauté de passionné.e.s

Si Afterlight voit le jour, c’est grâce à une communauté Kickstarter massive et impliquée. Avec un objectif de 87 000$, le studio ne s’attendait pas à récolter plus de 900 000$ en l’espace de 80 minutes, devenant ainsi le projet le plus soutenu de la plateforme pour l’année 2025. Tous les objectifs secondaires visant à peaufiner l’univers d’Afterlight ont été remplis et l’aventure sera donc totalement doublée et les backers ayant participé à la levée de fonds auront accès à des classes et ascendances exclusives. Avec plus de 14 000 personnes soutenant Afterlight, Epictellers a mis les bouchées doubles pour récompenser au mieux sa communauté. Pour celles et ceux qui ont mis leur porte-monnaie au profit du développement du jeu, la possibilité de nommer un PNJ dans le jeu ou de faire apparaître leur fidèle boule de poil à l’écran est devenue réalité. De nombreuses autres récompenses étaient disponibles, comme des skins spécifiques, des figurines ou des artbooks numériques. Si vous souhaitez mettre votre pierre à l’édifice, même avec un peu de retard, vous pouvez toujours soutenir Epictellers via Kickstarter ici.

Afterlight sortira en 2027 uniquement sur PC avec un early access sur Steam durant le deuxième ou troisième trimestre de cette année. Plus d’informations sont disponibles sur la page Kickstarter d’Epictellers.