Exekiller – Un western rétro futuriste fortement inspiré

Pour son premier jeu nommé Exekiller, le studio polonais Paradark Studio affiche de grandes ambitions. Le titre se distingue par une identité marquée et un univers dystopique assumé, le tout porté par une direction artistique soignée et des inspirations clairement revendiquées.

Annoncé pour la première fois en 2021, le jeu s’est montré relativement discret au fil des années, probablement afin de permettre aux équipes de se concentrer pleinement sur son développement. À l’occasion de la conférence New game + organisé par Gaming World Media, les développeurs sont revenus avec de nouvelles séquences de gameplay, nettement plus abouties que celles présentées auparavant, laissant entrevoir une direction plus affirmée et un projet désormais plus mature.

Un univers post apocalyptique aux influences cyberpunk

Vous incarnez Exekiller, un chasseur de primes futuriste. Votre objectif principal est de collecter les S.O.U.L.S, des composants biochip qui enregistrent les informations de leur propriétaire et le contrôlent également. Ces puces sont produites par l’une des plus grandes corporations qui dirige la Nouvelle Terre. Sans S.O.U.L, vous n’existez tout simplement pas.

Votre mission principale sera de traquer les hors-la-loi dans un monde qui semble semi-ouvert : tuez-les, livrez-les à la justice ou laissez les libres. Le choix appartient au joueur et celui-ci apportera son lot de conséquences. Le jeu se déroule dans une réalité alternative dystopique où l’apocalypse a déjà eu lieu. Il y a vingt ans, la catastrophe du Grand Brasier a embrasé la majeure partie du monde, provoquant une extinction massive et la destruction de la vie et de la planète.

Seul 30% de l’humanité a survécu, et rares sont les zones encore habitables. Les gouvernements ayant échoué, les corporations ont pris le contrôle. Le monde sombre dans le chaos et l’anarchie, bienvenue à New York en 1998. Un univers qui puise largement dans l’imaginaire des années 80, tout en revendiquant des influences plus contemporaines. Entre Blade Runner, Mad Max côté cinéma, et Cyberpunk 2077 côté jeu vidéo, Exekiller assume clairement l’héritage des grandes œuvres du genre. Une filiation que Amadeusz Wróbel, directeur du jeu, revendique lui même :

« Nous sommes fans de westerns, de post apocalyptique, mais aussi de science-fiction sombre, de cyberpunk et de rétro futurisme. C’est en mélangeant ces genres qu’est né Exekiller. »

Reste maintenant à savoir si toutes ces inspirations sauront se mêler entre elles ou au contraire ne feront qu’effleurer ce qu’elles sont vraiment censées représenter. Pour le moment, Exekiller est uniquement prévu sur PC (Steam) et ne dispose pas encore de date de sortie.