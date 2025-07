2XKO – Vi s’incruste dans la prochaine bêta

La sortie de 2XKO se précise, puisque Riot Games a annoncé le lancement d’une phase de bêta fermée pour PC. Les joueurs pourront enfin essayer le jeu de combat dans l’univers de League of Legends à plus grande échelle. Le studio a profité de l’occasion pour présenter un personnage jouable supplémentaire, Vi. Des nouvelles pouvant rassurer sur l’état du développement du jeu qui s’est fait très (trop) discret ces derniers temps.

La bêta fermée de 2XKO, une dernière ligne droite ?

La bêta commencera le 9 septembre. Ce sera une bêta fermée, cela signifie qu’il faudra être invité pour y participer. Pour ce faire, les joueurs intéressés devront s’inscrire sur le site officiel de Riot Games. Tout ce qu’il faut avoir pour participer au tirage au sort, c’est un compte Riot valable. Bon, et un peu de chance, au vu de l’attente autour du jeu.

Cela dit : pas d’inquiétude pour ceux qui rateront le coche, c’est une bêta qui serait amenée à durer d’après le studio. Les joueurs seront invités à rejoindre le jeu en plusieurs vagues. Enfin, les joueurs plus habitués au jeu sur console ne seront pas complètement largués, puisque Riot a prévu de rendre possible le transfert de données d’un support à l’autre.

Cette bêta fermée, au-delà de nous permettre d’enfin tester le jeu manette en main, sera une étape importante pour les développeurs de 2XKO, qui déploieront le jeu à grande échelle pour la première fois. S’il a déjà été possible d’essayer le jeu, à l’EVO notamment, ce sera la première fois que des joueurs y joueront depuis chez eux.

Vi débarque pour mettre les poings sur les i

Puisqu’une nouvelle n’arrive jamais seule, Riot a confirmé l’arrivée d’un nouveau personnage dès cette bêta : la policière originaire de Zaun, Vi. Elle fait partie des personnages dont la popularité a été affectée par le succès de la série Arcane.

En tant que personnage brawler, c’est à dire qu’elle privilégiera le combat au corps à corps avec des attaques puissantes, elle viendra enrichir le roster du jeu, qui sera relativement peu fourni. Suite à cette annonce, nous connaissons désormais huit des dix personnages qui devraient être disponibles lors de la sortie du jeu.

Elle rejoint Jinx, Braum, Illaoi, Darius, Ahri, Ekko et Yasuo. De manière générale, les kits des personnages semblent retranscrire efficacement les caractéristiques des personnages du MOBA de Riot dans les codes du versus fighting.

S’il est compréhensible que Riot Games prenne le temps de préparer la sortie du titre pour s’assurer de proposer un jeu qui puisse paraitre authentique, force est de constater que l’inquiétude est palpable au sein du public intéressé par le jeu.

2XKO, à l’origine « Project L », avait été annoncé lors de l’EVO 2019. Il faisait partie de ces projets visant à étendre l’univers de Runeterra sur d’autres genres. Après plusieurs reports, les joueurs avaient commencé à imaginer qu’un destin semblable au fameux MMORPG du studio, coincé dans un enfer de développement depuis des années, attendait Project L.

Avec cette bêta fermé, il est certain que le jeu sortira, que ce soit en 2025 ou en 2026. La question, désormais, c’est dans quel état. Ne serait-ce qu’avec les vidéos, certains habitués du genre s’inquiètent de l’équilibrage du titre, alors que seuls dix personnages sont attendus pour la sortie.

Pour autant, difficile d’avoir plus que des pressentiments à ce stade : finalement, peu de joueurs ont eu la manette entre les mains. Riot Games n’a pas non plus encore présenté de stratégie claire quant à l’évolution du jeu. Il est clair que le studio peine à trouver une gestion satisfaisante des projets adjacents à League of Legends.

Fermeture de Riot Forge début 2024, Legends of Runeterra à l’abandon, un projet de MMORPG en refonte totale depuis 2020 : tout cela donne l’impression que Riot Games ne sait pas quoi faire de l’univers de League of Legends. Pourtant, avec une gestion efficace, le studio a de l’or dans les mains, en témoigne le succès d’Arcane.

2XKO place peut être Riot Games à une croisée des chemins. Plus qu’un jeu de Versus Fighting équilibré, qui pourrait même permettre une scène esport d’émerger, l’objectif est d’avoir un jeu sur l’univers de Runeterra stable. Pour cela, ce n’est pas forcément un jeu équilibré au détail près qu’il faut attendre, il sera nécessaire que le jeu ait un ressenti authentique, pouvant autant satisfaire un spécialiste de l’univers qu’un nouveau venu.