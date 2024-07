Xbox – « Les calculs sont pas bons, Phil…»

La branche gaming de Microsoft a encore grimpé de 44% lors du dernier trimestre par rapport à l’an dernier. Champagne, gif animé d’une PlayStation qui pleure, l’américain sur le toit du monde du jeu vidéo. Ou pas. Parce que la hausse en question est en fait totalement due à ActiBlizz. Sans prendre en compte les revenus d’Activision, les résultats chez Xbox auraient été de -4%.

Alors certes, l’éditeur de Call of Duty est désormais pleinement propriété du groupe, et il n’y a aucune raison de ne pas intégrer ses revenus aux résultat d’Xbox. Mais tout de même, regarder la santé financière de l’américain au titre de ses activités propres, celles d’avant l’acquisition record, permet d’évaluer la réussite ou l’échec de la stratégie gaming du groupe. Et à -4%, on peut avoir quelques doutes…

Est-ce à force de répéter qu’Xbox n’a pas besoin de vendre des consoles qu’il n’en vend plus, ou est-ce parce qu’il n’arrive pas tellement à écouler ses machines qu’il prétend un peu crânement que les ventes lui importent peu ? Toujours est-il que les ventes de consoles Microsoft ont chuté de 42% en regard de la même période l’an dernier, et la courbe des ventes de Xbox Series est désormais, à un niveau de cycle de vie comparable, sous celle des ventes de Xbox One, considérée unanimement comme un échec commercial.

Néanmoins, méthode Coué, ou confiance aveugle en sa propre stratégie, chez le consolier américain, on assure que tout va bien. Le succès de la série Fallout sur Prime Video a (r)éveillé l’intérêt pour la saga de Bethesda, qui, annonce-t-on fièrement, a cumulé un temps de jeu 5 fois supérieur à celui enregistré avant la diffusion de la série TV. On remarque au passage que dans un move très « Netflix », le succès sur le Game Pass se mesure désormais en heures de jeu.

Focalisant de nombreuses attente chez les cadres de Microsoft, Call of Duty Black Ops 6 sort le 25 octobre « day one » sur le Game Pass (pour les détenteurs d’un abonnement PC ou Ultimate, les jeux « day one » n’étant désormais plus accessibles aux abonnés aux autres tarifs). Ce sera un peu l’heure de vérité pour Xbox : soit le jeu attire les nouveaux abonnés en masse, et le pari a des chances d’être gagné (encore faudra-t-il convaincre les nouveaux venus de rester), soit les joueurs continuent de payer le jeu plein pot sur PS5, et Microsoft touche quand même le jackpot mais devra très probablement remettre en question toute sa stratégie…