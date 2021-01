Xbox – Une belle brochette d’exclusivités pour 2021

Si le manque, pour ne pas dire l’absence, d’exclus sur la machine de Microsoft lui a coûté la bataille de la gen’ précédente, l’américain semble avoir retenu la leçon et devrait corriger le tir pour ses Xbox Series. En témoigne la liste plutôt fournie d’exclusivités pour 2021 publiée sur le blog officiel d’Xbox.

Ecartons d’emblée ce qui a beaucoup fait rire les réseaux sociaux, et la présence dans cette liste de la compilation Yakuza Remastered (les épisodes 3, 4 et 5) et de Yakuza 6, bien évidemment disponibles sur PlayStation 4 et donc de fait sur PlayStation 5. Pour prendre avec un peu de mauvaise foi la défense de Microsoft, il reste exact de déclarer que les jeux « sortiront en exclusivité sur Xbox en 2021 », dans le sens où ils ne sortiront pas sur PlayStation (puisqu’ils sont déjà sortis… Vous nous suivez ?). Bon, ok, c’est un peu tordu, et plutôt maladroit de la part de Microsoft. Mais concentrons-nous un peu sur le plus important, les autres jeux !

Ce sont tout de même 29 jeux (sans les Yakuzas) qui sont ainsi annoncés. 28 si on exclut (sans jeu de mot !) Flight Simulator, déjà dispo. Alors bien entendu, ces titres ont des ambitions diverses, et la liste contient nombre de “petits” jeux – ce qui ne signifie pas qu’ils seront inintéressants, au contraire !

Parmi ceux qui ont particulièrement retenu notre attention, on trouve évidemment The Medium, qui arrive maintenant dans quelques jours. On attend aussi CrossfireX, notamment curieux de la participation de Remedy (Alan Wake, Control) à ce jeu de tir qui sort de leurs productions habituelles. Scorn fait aussi partie de ces jeux qui nous rendent très curieux. Jeu de tir à la première personne, le titre détonne par son inspiration franche des univers du peintre H.R. Giger, designer du xénomorphe d’Alien. On a tout de même un peu peur de l’effet baudruche pour celui-ci…

The Ascent sera peut-être LE jeu cyberpunk de l’année, le candidat précédent s’étant vaguement planté. Le jeu indé édité par Curve Digital ne cache pas avoir l’ambition de proposer “une expérience AAA” ! Enfin, 12 minutes, ce thriller coincé dans une boucle temporelle, est l’un des jeux qui nous excite le plus pour l’année à venir, tout support confondus.

Halo Infinite, Psychonauts 2, ou encore Sable sont aussi dans la liste. Et au-delà de ces gros titres, allez fouiller dans le post de Xbox Wire, le blog officiel Xbox : bien d’autres titres sont au programme de ce qui s’annonce comme la plus belle année depuis bien longtemps pour le constructeur américain.