Wonder Woman 1984 – Diana Prince revêt une armure d’or pour la sortie

À l’heure actuelle, nous ne savons toujours pas si les salles obscures ouvriront pour la période de Noël. Néanmoins, Warner Bros. vient tout de même d’annoncer la date de sortie pour le prochain film inspiré de l’univers DC Comics. Et si vous attendez avec impatience la suite des aventures de Diana Prince, il vous sera possible de découvrir Wonder Woman 1984 dès le mois prochain.

On retrouve notre héroïne en pleine guerre froide, en 1984 évidemment. Confrontée à l’homme d’affaire Max Lord, Wonder Woman devra également affronter une ancienne amie nommée Cheetah. Elle se retrouve réunis avec Steve Trevor, une rencontre plus qu’étrange pour les personnes qui auront vu le premier film.

Gal Gadot et Chris Pine seront ainsi présents au casting dans leurs rôles respectif de Wonder Woman et Steve Trevor. Le rôle de Cheetah sera campé par l’actrice et humoriste Kristen Wig, révélée il y a quelques années dans des grosses productions tel que La Vie Rêvée de Walter Mitty, Seul sur Mars ou encore SOS Fantômes en 2016.

Coté réalisation et production, on retrouve la même réalisatrice, Patty Jenkins, également co-scénariste de cette suite. Pour les plus connaisseurs, la chef-décoratrice française Aline Bonetto sera également présente, une figure connue pour sa contribution aux décors des films de Jean-Pierre Jeunet. Le compositeur oscarisé Hans Zimmer sera également de la partie et nous promet une bande-originale de grande qualité.

Il est difficile de prévoir une date de sortie certaine pour les cinémas à cause de la crise sanitaire mondiale. Pour le moment, Wonder Woman 1984 est prévue pour une sortie le 16 décembre dans les cinémas français, plusieurs jours avant la sortie américaine qui aura lieu le 25 décembre, simultanément au cinéma et sur la plateforme HBO Max pour une durée d’un mois sans coût supplémentaire (petit clin d’œil à la stratégie de Disney).

Les héroïnes sont mise à l’honneur pour les prochaines sorties du D.C. Universe et du Marvel Cinematic Universe puisque l’on attend également la sortie du film Black Widow, repoussé comme bon nombre de film cette année. De plus, on rappelle que le Snyder Cut du film Justice League est également attendu pour l’année prochaine et devrait redorer le blason de D.C. sur grand écran.

On vous laisse découvrir le trailer de Wonder Woman 1984, dans lequel vous pourrez apprécier Gal Gadot arborant une véritable armure de chevalier d’or. Et si on pensait y voir une ambiance très proche des années 80, à l’image des différentes affiches, ce trailer s’en éloigne pour nous plonger dans une atmosphère de suspense, accentuant notre attente de ce blockbuster de fin d’année.