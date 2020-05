Pourquoi le Snyder Cut change la donne pour le film Justice League

Si vous aimez les super-héros et/où le cinéma de divertissement, il est impossible que vous soyez passé à côté du travail remarquable réalisé par Zack Snyder avec le D.C Universe. Connu avant son arrivée, pour son travail sur l’Armée des Morts (“remake” du Zombie de Romero) et le fameux 300 (vous savez, les spartiates là), le réalisateur s’est illustré par la “création” du D.C.U, l’univers ciné du concurrent de Marvel.

Tout commence par un certain Man of Steel, écrit à l’époque par Davis S. Goyer en association avec des frères Nolan bien trop occupés par la trilogie des Batman pour s’occuper de la réalisation. C’est alors que notre fameux Zack vient apposer sa patte pleine de maturité sur un Superman qui n’en demandait pas tant. Le résultat est excellent, et offre une nouvelle vision du film de super-héros (à l’instar des Batman), à l’opposé de ceux très édulcorés de chez Marvel.

Peu après sort la suite mettant en scène les deux figures de proue de chez DC : Batman Vs Superman, qui se permettra même d’introduire Wonder Woman, et dans un sens plus large, ce que sera la Justice League. Un succès commercial et critique, bien que certaines prestations (celle de Jesse Eisenberg par exemple) laissent la porte ouverte aux critiques. Mais peu importe, la machine D.C.U est lancée, et nous attendons tous et toutes de voir la suite des événements.

Confondant peut-être vitesse et précipitation, les producteurs sont passés outre les films solo des différents super-héros afin d’introduire les personnages directement dans l’équivalent des Avengers avec la bande à Batman. À l’époque, on doute un peu de la viabilité du film qui aura la lourde tâche d’introduire donc, et de concurrencer à sa manière le M.C.U. Toutefois Zack Snyder se veut confiant, et le film entre en préparation. Et c’est là qu’arrive le drame.

Autumn, la fille issue du premier mariage de Zack Snyder se suicide, en plein durant le tournage du fameux Justice League. Pour des raisons évidentes, le réalisateur se retire du projet pour passer du temps avec sa famille, et la patate chaude est alors confiée à Joss Whedon. Le bougre que l’on connait par exemple pour avoir réalisé les deux premiers films Avengers, s’octroie donc le luxe de s’occuper de l’équivalent D.C.

Le problème, c’est que pour faire du Zack Snyder, il faut Zack Snyder. L’approche de Joss Whedon est bien trop différente, et malgré le fait qu’un Ben Affleck producteur essaie de convaincre les équipes dirigeantes de garder le fil rouge initié par Zack, la production laisse au nouveau réalisateur “carte blanche” pour reshooter des scènes (ce qui durera deux mois) et gérer l’intégralité de la post-prod. Ce qui évidemment posera problème pour le casting, notamment pour un certain Jason Momoa, mais ça, on en reparle plus tard.

Fin 2017, le film sort et fera un semi flop commercial, en plus d’être un fiasco sur le plan des critiques. La cause à un aspect beaucoup trop commun avec les productions Marvel, ce qui rend le Justice League de Joss Whedon bien trop téléphoné et sans personnalité. Toutefois, ce que les fans ne savaient pas à l’époque, c’est qu’un “Snyder Cut” existait, ou pourrait exister… Car au total, ce seront 31 scènes prévues par Zack Snyder qui seront inachevées et donc retirées, nous empêchant donc de savoir ce qu’aurait réellement dû être le film, lançant ainsi les hypothèses autour de la Snyder Cut.

Mais la vraie hype pour cette version a démarré avec un certain Jason Momoa qui a déclaré avoir vu la fameuse version, et dont la fameuse : “Fuck, #ReleaseTheSnyderCut” mettra le feu aux poudres. Ce sera alors un véritable ras-de-marée de fans qui relaieront le fameux hashtag, avec des soutiens de poids, tels que Gal Gadot, ou encore Ben Affleck. Une hype qui s’expliquera par le ton beaucoup plus mature et sombre prévu par le réalisateur d’origine, qui avait en tête une toute autre version que celle finalement sortie.

Suite à tout ce ramdam, le président de la Warner Bros., Toby Emmerich, a contacté Zack et sa femme Deborah. En février 2020, ils ont projeté la version de Snyder en noir et blanc chez eux pour les dirigeants de HBO Max, Warner Bros. et DC Comics. Snyder a également exposé sa vision pour la rendre plus vivante, en faisant état de son idée de six “chapitres” épisodiques, avec des cliffhangers notamment. De plus, les Snyder affirment que la sortie de ce film en quatre heures ou en format série permettra de développer davantage les personnages. Snyder prévoit d’ailleurs de réunir l’équipe de postproduction originale pour gérer, couper, ajouter de nouveaux effets visuels, et peut-être même faire revenir les acteurs pour enregistrer les dialogues. Une source a indiqué à THR que le projet coûterait environ 20 millions de dollars.

Et voilà comment nous nous retrouvons aujourd’hui avec HBO Max, partenaire de la Warner pour l’occasion (cette dernière ne possédant pas son propre service de streaming) qui annonce la sortie du Snyder Cut pour 2021.