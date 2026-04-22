Windrose – Abordage réussi pour l’aventure pirate

Moins d’une semaine après son lancement en accès anticipé, le jeu de survie Windrose dépasse déjà le million d’exemplaires vendus ! Une petite prouesse célébrée fièrement par les capitaines du navire Kraken Express sur Steam, qui ajoutent que le titre a atteint les 200,000 joueurs simultanés. En quelques jours, le jeu s’est déjà hissé parmi les plus populaires sur la plateforme. Succès éphémère ou prélude à un futur statut culte ?

Souquez les artimuses

Windrose met le joueur dans la peau d’un pirate, dans un âge d’or de la piraterie réimaginé à coup de forces surnaturelles. Le titre se présente comme un mélange entre jeu de survie et exploration immersive dans un monde généré de manière procédurale. À bord de son navire, il faudra alors collecter des ressources, affronter des ennemis dans des donjons, et partir à la conquête des sept mers.

Initialement prévu pour être un MMO, Windrose est finalement sorti en accès anticipé sous la forme d’un jeu solo ou en coop jusqu’à huit joueurs. Vu l’enthousiasme des premiers retours sur Steam, on imagine que c’était une sage décision. Beaucoup y voient un jeu de survie bien plus complet que la moyenne, où il ne suffit pas de farmer bêtement des ressources, et où la progression est plus satisfaisante (notamment grâce à une difficulté qui semble appréciée).

Le titre n’est néanmoins pas exempt de défauts. Certains commentaires, certes plus rares, soulignent des phases en mer qui manquent de vie, et surtout des bugs, dont les équipes de Kraken Express sont conscients. Dans leur communication pour fêter le million de copies écoulées, elles disent « continuer à améliorer le jeu et à lire tous les avis ».

Un pirate sans concurrence ?

La comparaison avec Sea of Thieves, autre jeu bien connu autour de la piraterie, est très tentante. Le thème central des deux jeux semble pourtant être leur seul point commun. Sea of Thieves est centré sur le PvP, là où Windrose est bien un jeu de survie avec des combats limités à des serveurs privés. Ceux ayant vogué sur les deux confirment que l’expérience n’a rien à voir.

D’autres joueurs encensent Windrose en affirmant que c’est le meilleur jeu d’aventure pirate depuis Assassin’s Creed : Black Flag. En attendant le remake de ce dernier, enfin confirmé, le titre de Kraken Express semble donc avoir peu de concurrents pour plaire aux fans de cet univers.

Le jeu bénéficie d’une bonne dose de visibilité sur Twitch (avec un record à plus de 100.000 spectateurs il y a quelques jours), ce qui contribue inévitablement à sa popularité. Reste à voir si l’engouement des premiers jours tiendra sur la durée après l’accès anticipé, ou si Windrose deviendra un titre de plus parmi les nombreux jeux de survie tombés dans l’oubli aussi vite qu’ils sont arrivés.