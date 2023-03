Sea of Thieves – L’aventure bien partie pour durer encore des années

Sea of Thieves fête-t-il son cinquième anniversaire en lorgnant de ses yeux balafrés sur les bougies du dixième ? Tout semble effectivement indiquer que le titre de Rare est destiné à naviguer encore de longues années, offrant ainsi l’opportunité à celles et ceux qui n’ont pas encore participé à la piraterie d’embarquer, tout en garantissant moult contenus à venir pour les fidèles du jeu. Un échange avec les développeurs, publié sur le Xbox Wire, nous apprend que non seulement le studio est extrêmement optimiste quant à l’avenir du titre, mais lève également le voile sur le développement singulier du jeu et, in fine, les raisons de son succès.

En effet, contrairement aux projets AAA hautement corporatistes et préparés soigneusement avec une préproduction délimitant l’existence du jeu de A à Z, les équipes de Rare ont eu une approche plus ouverte et bac à sable avec leur titre, lequel était travaillé exclusivement par une équipe de développement sans aucune ingérence de la part des managers du studio. Toutes les propositions étaient les bienvenues, et toutes les idées intéressantes étaient alors prises en compte, testées et éventuellement implémentées. C’est pourquoi on s’est retrouvé avec un jeu sympathique en monde ouvert sillonné par des joueurs à bord de vaisseaux pirates alors que le brouillon d’origine avait comme thème l’espionnage.

Le directeur créatif du jeu, Mike Chapman, se livre ainsi à ces confidences sur le futur du jeu de piraterie :

« Je pense que dix ans de Sea of Thieves se ressentira comme une longue période, mais nous répondrons présents et nous serons là. Et je crois que l’on aura quand même des projets inachevés quand on y sera. »

On sait ainsi que l’on peut s’attendre à de nouvelles mécaniques implantées à terme, telles que la contrebande et un système de réputation plus approfondi pour améliorer l’expérience de jeu.

On ne peut qu’apprécier le suivi de Sea of Thieves par Rare, à l’ère des jeux éphémères et des franchises aux productions annuelles redondantes. De même, leur modèle de développement, plus fluide, horizontal et davantage coopératif, pourrait servir de leçon aux studios où le management vertical et corporatiste est strictement appliqué et mène parfois à des projets bien vite abandonnés, voire morts-nés. Et l’on a une pensée toute particulière pour le vaisseau fantôme qu’est Skulls and Bones, victime d’un chaos managérial, et qui ressemble de plus en plus à un naufrage avant même d’avoir quitté le chantier naval ubisoftien.