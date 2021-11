Sea of Thieves – L’arrivée festive de la saison 5

Alors que l’horrifique saison quatre touche à son terme, Sea of Thieves est prêt à échanger une saison pour une autre. La mise à jour arrivera à quai le 2 décembre, pour l’instant nous n’avons pas de date de fin, mais selon la trajectoire des précédentes saisons, nous supposons qu’elle prendra fin en mars 2022, tout pile pour le quatrième anniversaire du jeu. Contrairement aux saisons trois et quatre qui avait introduit Jack Sparrow et la possibilité d’explorer les fonds sous-marins, Rare propose une mise à jour maigre en contenu inédit. À l’approche des fêtes, la mise à jour se concentre plutôt sur des modifications et des ajouts de fonctionnalités très demandées par les joueurs.

Un des ajouts majeurs serra la possibilité d’enterrer des trésors afin de pouvoir les protéger plutôt que les perdre dans certaines expéditions qui peuvent s’avérer périlleuses. Cela générera automatiquement une carte aux trésors personnelle pour pouvoir les retrouver plus facilement. De plus, vous allez pouvoir afficher cette carte sur un panneau d’affichage aux avant-postes afin que d’autres joueurs puissent les trouver et ainsi permettre aux deux équipages de remporter l’argent et la renommée.

En cette période festive, les développeurs de Sea of Thieves ont ajouté des feux d’artifices que le joueur pourra retrouver à l’Alliance des Marchands. Si cette fonctionnalité peut être purement décorative, ces feux peuvent servir pour signaler un danger comme un Kraken par exemple. Rare en profite pour ajouter d’autres éléments cosmétiques comme des emotes et le fait de pouvoir enfin voir bouger les lèvres des pirates lorsqu’ils parlent.

Il y a également l’ajout de plusieurs petites améliorations bien utiles. En effet, les lits vont vous permettre de gagner peu à peu de la vie, de quoi être en pleine forme pour nettoyer le pont, matelot ! Les munitions seront trouvables sur les cadavres de squelettes tués et plusieurs chaloupes pourront être équipées d’un canon, un atout utile pour mener discrètement l’assaut. Le porte-voix pourra être utilisé de sorte que seulement les joueurs les plus proches entendent ce qu’ils se disent. Un dernier et très pertinent ajout : la possibilité de stocker le contenu d’un baril dans une caisse de stockage (ou l’inverse) en maintenant une touche.

Un nouveau pass fait également son apparition avec une vague de nouveautés, notamment de nouvelles récompenses à obtenir. De plus, la boutique du Pirate Emprium proposera de nouveaux articles de Pirates des Caraïbes entre autres. Toutes ces nouveautés sont à retrouver dès le jeudi 2 décembre sur Xbox One, Xbox Series X|S, PC et via le Xbox Game Pass.