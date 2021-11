Game Awards 2021 – Des jeux ont fuité sur le Microsoft Store

Fuites et rumeurs font partie intégrante de la vie du monde vidéoludique depuis plusieurs années maintenant, et les cérémonies de remise de récompenses n’y échappe pas. À moins de deux semaines de la cérémonie des Game Awards 2021 orchestrés par Geoff Keighley, qui auront lieu les 9 et 10 décembre prochain, pas moins de 15 titres qui devraient être présentés pendant cette grand messe ont pris le large sur Internet.

Ces titres ont été repérés sur la boutique en ligne du Microsoft Store sur une page bien cachée (enfin, pas si bien planquée que ça, vu que les petits fouineurs l’ont trouvée en quelques heures) nommée « TGA21Demo », soit « The Game Awards 2021 Demo ». Ceci implique donc que ces jeux seront présentés en direct, et que leurs démos respectives seront mises en ligne en direct pendant l’événement.

Vous trouverez ci-après la liste de tous les softs repérés par les dataminers sur le store en ligne de Microsoft :

Aspire: Ina’s Tale

Aztech: Forgotten Gods

Breakers Collection

Josh Journey: Totems of Darkness

Mind Scanners

Nobody Saves the World

Outbreak: Contagious Memories

Raccoo Venture

Space Boat

Super Toy Cars Offroad

The Chase of Ellen

The Darkest Tales

The Gardner and the Wild Vines

Treasures of the Aegean

What Lies in the Multiverse

Pas de grands blockbusters à l’horizon, ni d’immense annonce capable de retourner les foules, mais cela ne représente qu’une petite partie des titres qui seront présentés pendant la cérémonie. En effet, Geoff Keighley a déclaré il y a quelques semaines que les Game Awards de cette année se concentreront beaucoup plus sur les annonces de jeux à venir que lors des précédentes éditions.

Selon l’organisateur, entre 40 et 50 jeux devraient être dévoilés au public, dont certains titres inédits. Les rumeurs vont bon train sur les réseaux sociaux concernant ces annonces tant attendues. Certains attendent d’y voir de nouvelles séquences de gameplay pour God of War: Ragnarök ou Horizon Forbidden West, alors que d’autres espèrent en apprendre plus sur le prochain jeu Star Wars développé par Quantic Dream. Patience, l’attente sera récompensée d’ici quelques jours.