La suite de votre feuilleton horrifique avec Until Dawn 2

Après une première annonce volontairement restée mystérieuse en juin dernier, Until Dawn 2 se dévoile un peu plus à l’occasion du State of Play. Dix ans après le jeu original signé Supermassive Games, cette suite a la lourde tâche de devoir transformer l’essai pour faire d’Until Dawn une véritable franchise à succès. Si l’annonce à retenir reste la date de sortie, fixée au 28 janvier 2027, cette bande-annonce n’a pas été avare en révélations sur le contenu.

De l’horreur, oui ! Mais sous les tropiques

Côté scénario, cet opus nous demandera d’explorer l’île d’Akishima, sur laquelle les huit membres de Dead True, une fausse émission de chasse aux fantômes, ont été appelés pour enquêter sur une soi-disant véritable menace. Une menace qui semble effectivement bien réelle.

Entre deux séances de baignade ou de sacrifices de poulets, il ne tiendra qu’à nous de décider du sort des personnages. De quoi faire oublier la neige et la froideur de l’effrayant chalet du premier épisode. Enfin, pas tout à fait. Si l’annonce de juin était restée vague sur la connexion entre les deux jeux, ces nouvelles images nous dévoilent clairement qu’il s’agira d’une suite directe. Nous devrons notamment retourner au Sanatorium de Blackwood, lieu où auraient débuté les aventures paranormales de nos protagonistes.

On prend les mêmes et on recommence, enfin presque

Avec une ambiance de film d’horreur, des mécaniques de gameplay propres à la licence, comme les phases à détection de mouvements, ou encore son casting cinq étoiles, Until Dawn 2 semble avoir conservé les ingrédients qui ont fait le succès du premier. Les fans apprécieront notamment le retour du Dr Hill, le psychiatre du premier jeu, toujours incarné par Peter Stormare.

Même s’il est peu probable, en revanche, que nous voyions revenir Rami Malek ou autre Hayden Panettiere, ce nouveau casting n’est toutefois pas en reste. Il sera composé de têtes d’affiche comme Dacre Montgomery, qui interprétait Billy dans Stranger Things, ou encore Neil Newbon, qui incarnait Astérion dans Baldur’s Gate 3.

Cependant, il n’y a pas que le casting qui a changé. En succédant à Supermassive Games, Firesprite ne semble pas vouloir se reposer uniquement sur les fondamentaux du premier jeu. Il semble vouloir pousser plus loin ce qui faisait déjà l’intérêt de son système de choix, notamment en renforçant l’impact du joueur sur le scénario.

« Everyone Can live, Everyone Can Die »

Voilà le slogan qui clôturait la première annonce du jeu. Nos choix semblent plus que jamais avoir des conséquences sur les relations entre les personnages, mais surtout sur le sort qui leur est réservé. Une ambition renforcée par la collaboration de Firesprite avec AdHoc Studio, les créateurs de Dispatch, sur l’écriture du jeu. Une association plutôt rassurante lorsque l’on connaît la qualité d’écriture et l’importance accordée aux personnages au titre (qu’on vous recommande chaudement au passage).

Finalement, Until Dawn 2 présente un nouveau casting, un nouveau décor, une nouvelle équipe de développement, mais semble avoir gardé l’esprit du jeu original. Il ne semble pas réinventer la formule, mais avoir compris ce qui avait permis au premier épisode de fonctionner et cherche maintenant à la perfectionner. Reste encore à savoir si l’expérience sera suffisamment originale pour ne pas laisser un arrière-goût de déjà-vu.