Unruly Heroes – Le voyage en occis-dans-la-poche

Unruly Heroes emprunte à nouveau la voie du moine qui se dirige vers l’Ouest, légende popularisée notamment par Dragon Ball, et inspirée du conte chinois La Pérégrination vers l’Ouest, plus communément appelé Le Voyage en Occident. Roman antique évoquant une errance dédiée à la quête de connaissance, où se mêlent confucianisme, bouddhisme, taoïsme et autres religions asiatiques.

Unruly Heroes est sorti initialement sur Switch, PC, PS4 et Xbox One en 2019. Il s’agissait d’un titre développé par des personnes ayant bossé sur certains des derniers Rayman, et donc, d’un studio français, ce qui n’est jamais trop chiche à rappeler.

Il met le joueur aux commandes de quatre héros distincts, partis en croisade pour récupérer les fragments d’un parchemin sacré. Bien entendu, tout ça veut dire baston, et les compétences des uns et des autres vont être mises à rude épreuve ; il est d’ailleurs possible de switcher entre eux, mais aussi de jouer en multi pour aller botter des fesses avec des potos.

Mais si vous trouverez Unruly Heroes pour une vingtaine d’euros sur PC et consoles, et que vous n’êtes pas suffisamment obtus pour négliger le gaming tactile proposé sur mobile, sachez que le titre est désormais disponible pour à peine 2 balles sur plateformes Android et iOS.

Grand amateur de gaming mobile, votre Humble Narrateur s’est fendu du tarif ridicule proposé pour acquérir le jeu afin de savoir de quoi il retourne avant de vous le présenter, et mazette ! Un bel exemple de gameplay adapté au support, avec en sus des touches customisables à volonté et une compatibilité avec les divers pads existants pour jouer sur mobile.

Une belle occasion pour le coup, de découvrir pour pas cher un jeu superbe, bourré d’humour dans ses dialogues, et au gameplay parfait qui rappellera à bon nombre de connaisseurs certains épisode de Rayman version mobile. Notez, ce n’est pas un auto-runner, mais un jeu de plateforme/action à part entière.

Ho, et vous allez bouffer du boss…