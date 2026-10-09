L’édition d’octobre du Triple i Initiative prouve encore une fois la légitimité de l’évènement

Lancée pour mettre en valeur les productions indépendantes à haute ambition créative, la Triple-i Initiative a confirmé son statut de rendez-vous incontournable. Fidèle à sa formule d’origine, le showcase a banni les longs discours d’animateurs empesés, les segments promotionnels superflus et les cinématiques en images de synthèse sans substance. À la place : du gameplay pur, des annonces concrètes et un sens du tempo qui donnerait envie à n’importe quel constructeur.

Au programme de cette édition d’octobre 2026 figuraient autant de nouvelles têtes que de valeurs sûres. Entre mises à jour majeures et extensions, l’événement doit constamment prouver sa capacité à transformer l’essai tout en honorant la confiance que le public comme les créateurs lui accordent désormais les yeux fermés.

On a ainsi pu assister à l’officialisation de suites de renom : Machinarium 2, tout droit sorti des ateliers d’Amanita Design (dont le superbe Phonopolis a déjà enchanté nos machines récemment), mais aussi The Talos Principle 3, The Escapists 3 ou encore l’extension Hallowed Concepts pour Risk of Rain 2. Un enchaînement de noms ronflants venu asseoir définitivement l’autorité du format.

Loin de se reposer sur la seule rente de ses licences établies, la conférence a fait la part belle aux mécaniques hybrides et aux passerelles inattendues. L’annonce surprise du partenariat gratuit entre Astral Ascent et Clair Obscur: Expedition 33 a constitué l’un des moments les plus discutés de la soirée, greffant des boss et des panoramas du second au cœur de la boucle du roguelite d’action.

Dans la même veine, plusieurs concepts atypiques ont immédiatement capté notre attention : Waltz and Jam, Prison of Husk, Prospice, Canyons ou Vaultbreakers. Autant de propositions singulières sur le plan mécanique ou visuel et dont on espère qu’elles sauront transformer ces belles promesses une fois le produit final entre nos mains.

Triple A initiative ?

En condensant plus d’une quarantaine de projets et en inondant instantanément les boutiques numériques de démos jouables, la Triple-i Initiative s’impose plus que jamais comme l’antidote idéal aux conférences traditionnelles des géants du AAA. Elle démontre sans forcer que la scène indépendante possède une force de frappe créative capable de damer le pion aux grands pontes de l’industrie, tout en conservant cette accessibilité indispensable pour fédérer le joueur lambda.

Cette édition d’octobre confirme avec brio le rôle de tremplin pris par l’événement. Lors de l’édition d’avril, des titres comme Super Battle Golf ou Shift at Midnight n’étaient que de simples bandes-annonces. Pourtant, ils sont aujourd’hui de véritables cartons sur Steam comme sur Twitch. Une trajectoire fulgurante qui n’aurait sans doute jamais vu le jour sans ce précieux coup de projecteur.

Certains ne sont pas convaincus, il en faut pour tout le monde, mais il nous semble important qu’une fenêtre aussi vaste soit accordée à des titres qui ne sont pas aussi médiatisés en temps normal, surtout dans l’ère des publications agressives sur Steam ou même de l’IA générative et ses milles et uns slops. Rendez-vous est déjà pris pour l’édition Printemps 2027 !