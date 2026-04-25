tt

Le géant de l’animation Toei devient éditeur de jeux vidéo

Logo de Toei Games

Matt Parker

Quand je sors mon nez d'un comics, c'est pour prendre en main ma manette. Touche à tout, à la recherche de beauté dans les détails, mais de préférence au milieu d'un combat épique ampli de tension !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Pragmata – L’excellence du gameplay, signée Capcom

Test Le jour où je suis devenu un oiseau – Une plume d’innocence dans un océan de poésie

Test Replaced – Sois beau et tais-toi