Le géant de l’animation Toei devient éditeur de jeux vidéo

L’information aura échappé à beaucoup tant celle-ci n’a pas fait de vagues, mais il y a trois jours la Toei, célèbre studio d’animation et de cinéma japonais, a officialisé la création de sa nouvelle filiale : Toei Games. Cet évènement n’étonnera pas les plus anciens puisqu’il fut un temps où l’entreprise nippone se chargeait elle-même de l’adaptation en jeu vidéo de ses fructueuses licences avant d’en confier la charge à Bandai Namco.

Toutefois, la diversification des activités de la Toei ne vient pas remettre en cause ce partenariat. En effet, Toei Games a pour vocation, non pas d’adapter des licences issues du catalogue de Toei Animation, mais plutôt d’en créer de nouvelles. L’ambition de la Toei pour sa branche jeu vidéo semble plutôt restreinte car, pour le moment, le studio ne s’occupera que de l’édition de trois projets dévoilés.

Killa, Hino et Debug Nephemee, les trois premiers projets de Toei Games

Toei Games fait donc le choix d’être uniquement éditeur de petits projets originaux qu’on qualifiera de jeux indés. Le premier d’entre eux est développé par Black Tangerine et s’intitule Killa. Celui-ci dispose d’une démo jouable sur Steam, régulièrement mise à jour depuis 2023, mais aucune date de sortie n’est encore envisagée. Il s’agit d’un jeu d’enquête qui consiste à débusquer le meurtrier du mentor du protagoniste. Le gameplay est proche d’un visual novel très inspiré de la série des Danganronpa. Quant à la direction artistique, elle se rapprocherait plus d’un Paper Mario dans sa manière de représenter son univers comme un théâtre de marionnettes en papier.

Le second jeu a pour titre Hino avec au développement UnGloomStudio. Ce jeu horrifique 2D se caractérise par un style graphique entièrement réalisé au stylo bille par l’artiste Yatara. Le titre est présenté comme un jeu d’action-aventure à choix multiples qui devrait sortir en 2026.

Le dernier jeu de la liste est Debug Nephemee par Nephemee Studio. Contrairement aux deux projets précédents, son style graphique se caractérise par l’utilisation du pixel art. Que ce soit sa direction artistique ou son gameplay, on identifie au premier coup d’œil que les développeurs se sont inspirés d’Undertale. Dans ce jeu d’aventure, il faut apprendre à connaître ses alliés et ses ennemis pour progresser dans l’histoire et sortir vainqueur des affrontements par le dialogue. Les phases de combats consistent en plusieurs mini-jeux à compléter dans des fenêtres réparties aux quatre coins de l’écran. Pour le moment, aucune date de sortie n’est prévue.

Toei New Wave 2033

Le fait que le mastodonte du divertissement japonais se révèle être un simple éditeur de projets indépendants peut faire naître un sentiment d’incompréhension. Toei Games ne semble pas représenter un acteur d’envergure dans l’industrie du jeu vidéo. Son site internet est sans fioritures et reflète parfaitement son offre qui se composent de petits jeux aux aspects rudimentaires.

Toutefois, il y a de forte chance que ce premier pas dans le milieu du jeu vidéo ne soit que le début d’une vision à long terme. En effet, Toei Games fait partie intégrante d’un projet de sa maison mère : le projet Toei New Wave 2033. Pour faire bref, l’entreprise a pour objectif de faire fructifier ses licences en multipliant les adaptations afin d’augmenter significativement leurs profits à l’international.

Ainsi, l’ouverture de Toei Games pourrait permettre de valoriser la création de petits développeurs japonais tout en préparant le terrain pour l’édition ou le développement d’autres licences qui, si elles rencontrent le succès, pourraient connaître une adaptation animé. D’autant que les animateurs du studio font déjà régulièrement le pont entre animation et jeu vidéo afin de renforcer des équipes travaillant sur les jeux Dragon Ball par exemple. Ce savoir-faire est une véritable force potentielle pour le studio, et ses dirigeants en ont conscience :

« Nous mettrons à profit la technologie et l’expertise que nous avons acquis dans le domaine de la production vidéo et nous en ferons profiter notre nouvel entreprise de jeu vidéo, ce qui permettra de transmettre l’expérience unique du divertissement Toei aux joueurs du monde entier. »

Le studio n’en est encore qu’à ses balbutiements, mais il est possible qu’à l’avenir la Toei puisse se passer d’intermédiaires pour se charger des adaptations de ses propres licences. Cela dépendra de l’ambition et de la réussite de l’entreprise.