TimeSplitters bientôt de retour après plus d’une décennie

TimeSplitters est une licence sans doute oubliée par beaucoup de joueurs, mais restée chère au cœur de certains. À l’époque où les FPS faisaient leur apparition sur consoles, TimeSplitters tirait son épingle du jeu avec un scénario déjanté et un gameplay maîtrisé, rappelant l’âge d’or de GoldenEye sur N64. Sorti initialement sur PlayStation 2, c’est le second épisode qui a véritablement fait connaître la série et conquis les joueurs. En 2007, le quatrième épisode entre en préproduction chez son éditeur original Free Radical Design, mais un an plus tard, le studio fait faillite, laissant le projet à l’abandon. Crytek rachète alors l’éditeur ainsi que ses licences, dont TimeSplitters, mais ne relancera jamais officiellement la série.

It’s (finally) time to split !

Pendant ce temps, une petite équipe de fans avait commencé à travailler sur un remake communautaire pour faire renaître la licence. Faute d’un nouvel épisode officiel, la communauté s’est soudée autour d’un projet gratuit destiné à rassembler les meilleurs éléments des trois jeux. Un accord a finalement été trouvé avec Crytek, permettant à l’équipe de poursuivre le développement tant que le jeu restait entièrement gratuit.

Le projet a d’abord été développé sur Unreal Engine et progressait correctement. Pendant un temps, Crytek a suggéré que le jeu migre vers son moteur maison, le CryEngine, mais cette idée n’a jamais abouti. Les contraintes techniques et la charge de travail étaient trop importantes pour une équipe bénévole, ce qui n’a fait qu’accentuer les difficultés rencontrées dans le développement. TimeSplitters Rewind est donc resté sur Unreal Engine, avec plusieurs reconstructions du jeu au fil des années afin de stabiliser le projet. Le moral a parfois vacillé, certaines frictions sont apparues, des membres ont quitté l’équipe tandis que d’autres ont été recrutés pour maintenir le projet en vie, un rachat de la licence a même été effectué par THQ Nordic, une frayeur supplémentaire pour les équipes sans pour autant impacter le projet.

Après presque une décennie de travail acharné, le site officiel a été mis à jour pour célébrer l’anniversaire de la série et signaler que le projet approchait enfin de son but. Le jeu proposera une réinterprétation des trois épisodes, réunissant cartes, modes, défis et personnages iconiques, le tout jouable en solo et en multijoueurs. Petite précision tout de même, celui-ci reste basé principalement sur le premier épisode, de ce fait le mode histoire sera « seulement » celui du premier jeu. Après toutes ces épreuves, la sortie n’a jamais semblé aussi proche, et le compte à rebours affiché sur le site laisse envisager une annonce imminente, voire la sortie du jeu.