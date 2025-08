THQ Nordics Showcase 2025 – Du Darksiders 4 mais pas que

Moins huppé que les conférences des constructeurs ou éditeurs les plus populaires, le THQ Nordics Showcase 2025 réservait tout de même son lot de belles surprises. Bien sûr, le point d’orgue de cette présentation fut la confirmation du développement de Darksiders 4. Après avoir mis en scène War, en 2010 dans un premier épisode exceptionnel mêlant action et énigmes « à la Zelda », la série a poursuivi vers un virage plus action avec les aventures mettant en avant les autres cavaliers de l’apocalypse. Malheureusement, la licence s’est quelque peu perdue en cours de route et on espère que ce quatrième épisode retrouvera les qualités qui ont fait le succès de ses premières heures.

Pour le moment, l’éditeur n’a pas laissé filtré beaucoup d’informations. Tout juste sait-on qu’on devrait pouvoir y contrôler les quatre cavaliers, chacun disposant de son propre arsenal (encore heureux) et que son histoire sera la suite directe du premier épisode (nous laissant espérer une profonde remise en question de la licence), renouant ainsi avec ses premiers amours, l’action-aventure tinté de phases de puzzle. Aucun détail sur la fenêtre de sortie visée n’a été évoqué, tout juste sait-on que Darksiders 4 sortira sur PS5, Xbox Series et PC. Il ne reste plus qu’à nous montrer patient.

Parce qu’il n’y a pas que l’apocalypse dans la vie

Avant cette annonce en grande pompe, nous avons néanmoins eu droit à quelques chouettes annonces lors de ce THQ Nordics Showcase. Dès l’ouverture, un nouvel épisode de Bob l’éponge: Titans of the Tide nous a été présenté. Alors que le Hollandais Volant et le roi Neptune s’affrontent, Bikini Bottom se retrouve plongé dans le chaos. Patrick et Bob devront donc s’unir pour rétablir l’ordre dans un jeu de plate-forme complètement déjanté. Prévu pour le 18 novembre prochain, le titre sortira sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC.

L’occasion était également trop belle pour ne pas reparler de Tides of Tomorrow. Par les développeurs de l’excellent Road 96, il se présente comme une aventure narrative en multijoueur. Une approche originale dont on peine encore à appréhender les impacts, d’autant que le titre resterait jouable en solo. Toutefois, l’idée est que notre aventure soit influencée par nos propres choix, certes, mais aussi par ceux des joueurs que nous suivrons. Un titre qui devrait trouver son chemin auprès de nombreux streamers, à n’en pas douter, et pour lequel on espère que sa singularité ne soit pas que de l’ordre du gimmick. Le rendez-vous est pris pour le 24 février 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.

Loin de la violence d’un Darksiders 4, THQ Nordics avait aussi dans son escarcelle un jeu de plate-forme 2D graphiquement magnifique. The Eternal life of Goldman, au-delà d’être un ravissement pour les mirettes, entend nous proposer une aventure au récit plus profond qui n’y parait, dans lequel nous devrons tuer la divinité de l’Archipel, tout en nous offrant un gameplay évolutif, avec des compétences à débloquer, et exigeant. Pas de date de sortie pour le moment pour un titre qui sera disponible sur PS5, Xbox Series, Switch et PC.

Alors que la communication autour de The Little Nightmare 3 s’est intensifiée ces dernières semaines (le titre étant prévu pour le 10 octobre prochain), la « véritable » suite par les auteurs des deux premiers opus, le studio Tarsier, en a profité pour se présenter un peu plus longuement. Reanimal, puisque c’est de lui qu’on parle, bien que dans la lignée des précédentes productions du studio, semble être d’une toute autre ambition technique. Finalement prévu pour sortir durant le premier trimestre 2026, une édition collector particulièrement horrible a dans la foulée été annoncée. Elle fait tellement peur à vois qu’il n’est pas sûr que nous allons craquer cette fois…

Pourtant développé par une équipe réduite de seule dix personnes, Fatekeeper a indubitablement été la claque technique de la soirée. De nos jours, plus besoin d’armées de développeurs pour produire des titre à l’esthétique léchée. Ici, c’est un RPG médiéval-fantastique à la première personne, très inspiré des The Elder Scrolls, qu’on nous propose. Magie dans la main gauche, épée dans la droite, nous serons amenés à trancher dans le vif (littéralement) les outrecuidants monstres qui se dresseront sur notre route.

Quoi que très prometteur, il s’agit uniquement là d’une première présentation pour un titre qui est encore loin d’avoir achevé son développement. Une période d’accès anticipé est néanmoins prévue cet hiver afin qu’on puisse se faire une première idée concrète de ce qui se cache réellement derrière cet ambitieux projet.