Thick as Thieves abandonne le JcJ et le remplace par la coop’

À l’heure où la génération Xbox 360 et PS3 revient en force dans l’esthétique des jeux indé, comme Crimson Moon qui rappelle Darksiders, certains font le choix de mettre à l’honneur des mécaniques de gameplay dignes de Dishonored ou de la série Splinter Cell dont on attend un nouvel opus depuis deux générations de consoles.

C’est le cas de Thick as Thieves, signé du studio OtherSide Entertainment qui, via un post Steam, a annoncé un changement dans la conception de son prochain jeu d’infiltration : il ne disposera finalement pas d’un mode joueur contre joueur mais sera doté uniquement d’un mode solo et d’un mode coop à seulement deux joueurs.

Un virage qui permet de respecter le cœur de l’expérience

Lorsqu’on conçoit une œuvre, notamment un jeu vidéo voué à être commercialisé, il est facile d’être biaisé par le marché et les attentes des joueurs qui peuvent très vite varier en fonction des modes. À vouloir surfer sur la vague du tout multijoueur, le marché est aujourd’hui inondé d’extraction shooters JcJcE. Le virage engagé par les équipes de Thick as Thieves est révélateur d’une volonté de se démarquer de la masse. C’est également le signe qu’il existe un public assez conséquent dont l’appétit est plus grand pour la coopération à deux joueurs que pour la confrontation à plusieurs dizaines de boutentrains.

Mais ici on ne parle pas d’un jeu en phase de préproduction qui peut se permettre de revoir sa conception. Non, ici il est question d’un jeu qui est sensé sortir cette année, soit deux ans après la révélation de son premier trailer et quelques mois après l’interview donnée par son game director qui mettaient l’emphase sur un mode désormais abandonné.

Ainsi, la décision de délaisser le multijoueur au profit de modes solo et coop plus approfondis semble très récente. Cependant, le fait qu’on partage cette information et que l’équipe du jeu ait décidé de maintenir la présentation du projet à la Triple I Initiative du 9 Avril 2026 pourrait nous indiquer que ce mode n’était pas une composante essentielle de l’expérience que proposera Thick as Thieves.

« Lorsque nous avons dévoilé Thick as Thieves, nous avions décidé de nous focaliser sur le gameplay JcJcE. Cependant, à mesure que le développement avançait et que l’univers de Kilcairn prenait vie, nous nous sommes rendus compte que nous prenions plus de plaisir en jouant en solo et en coop. »

Il est donc rassurant de noter que parfois le fun et l’expérience globale d’un jeu peuvent primer sur les décisions mercantiles. Une fois le superflu retiré, il ne reste que le cœur du jeu. Aller à l’encontre de ce constat, c’est une erreur qui gangrène beaucoup trop de jeux AAA qui n’ont pas le luxe de pouvoir rectifier le tir comme s’apprête à le faire les équipes de Thick as Thieves.

Revenir aux bases sans tomber dans le déjà-vu ?

Difficile en voyant les images du jeu de ne pas immédiatement penser à Dishonored. Les deux titres partagent un univers uchronique où technologie et magie cohabitent et dans lequel on incarne un monte en l’air qui passe ses nuits accroupi à esquiver des gardes armés.

Ne jetons pas la pierre au studio dont fait partie Warren Spector, qui a lui-même influencé le jeu de Arkane Studios et rien de moins que l’ensemble du genre de l’infiltration depuis qu’il a participé à la création de Deus Ex et de Thief: Dark Project. Une fois qu’on a rendu à Spector ce qui est à Spector, reste à déterminer si Thick as Thieves a le potentiel d’être un bon jeu avant même d’imaginer qu’il puisse révolutionner un genre tout entier. Car pour rappel, le game designer n’a pas officié depuis Epic Mickey (2012) et la concurrence est rude à une époque où chaque jeu d’action comprend des phases d’infiltration, et les immersive sim multiplient les approches possibles.

Il ne reste plus qu’à attendre la prochaine présentation du jeu et sa sortie définitive pour déterminer si ce choix aura finalement payé.