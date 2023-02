The Last Case of Benedict Fox – Le voile sera levé au printemps

C’était l’un des titres qui nous avait particulièrement enthousiasmé en juin dernier, lors du showcase Xbox où Microsoft avait annoncé une grande partie des jeux exclusifs arrivant sur le Game Pass en 2023 : The Last Case of Benedict Fox.

On y joue Benedidct Fox, un détective de l’étrange qui, grâce aux capacités de son compagnon, qui n’est autre qu’un démon, peut entrer dans les Limbes, sorte de palais mental torturé des personnes décédées. Un “super pouvoir” particulièrement pratique pour résoudre toutes sortes de mystères, mais qui s’avère aussi plutôt dangereux, puisque les Limbes sont peuplés de pièges et de créatures inamicales…

Le développeur polonais Plot Twist (à qui l’on doit Drift Zone, on change complètement d’univers) nous promet ainsi un jeu de plates-formes en 2D (mais conçu en 3D pour une réalisation plus marquante) dans un style Metroidvania, et n’hésite pas à en appeler aux Soulslikes pour décrire les affrontements avec les démons des Limbes, le tout dans un univers aux accents Lovecraftien. Assez étonnamment, d’après les premières vidéos, le mélange ne semble pas indigeste, au contraire !

“The Last Case of Benedict Fox plongera les joueurs dans une histoire riche, avec des combats et de l’exploration dans le pur style Metroidvania, le tout rendu dans des tableaux à couper le souffle” – en tous cas, c’est ainsi que le communiqué de presse décrit le jeu. Qui tournera qui plus est en 4K et à 60fps.

Nous n’aurons plus très longtemps à attendre pour vérifier si le développeur tiendra ses promesses, puisqu’un billet du blog officiel Xbox annonce la sortie du jeu pour le 28 avril prochain, sur Xbox One et Series, ainsi que sur PC, et disponible dès sa sortie sur le Game Pass. À noter que ce même billet annonce également la sortie des jeux Lightyear Frontier (un simulation de ferme, printemps 2023), d’Everspace 2 (début 2023) et surtout de Planet of Lana, un cinematic platformer se réclamant de l’Odyssée d’Abe dont les premiers visuels nous charment déjà (sortie prévue au printemps 2023).