Test Tides of Tomorrow – Une grande fresque écologique contre vents et marées

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Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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