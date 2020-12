Test Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – Un bon complément à Drum ‘n’ Fun ?

Alors que la série Taiko n’avait jamais réellement eu de sortie majeure en Occident jusqu’en 2018, la faute à une orientation marketing et culturelle “Japan only”, Namco Bandai aura finalement mis les petits plats dans les grands afin d’exporter jusqu’à chez nous pas moins de quatre jeux de la licence. Un opus PS4, l’exceptionnel Drum ‘n’ Fun sur Switch, ainsi que les deux titres dont nous allons parler aujourd’hui, réunis dans Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack, qui prennent une direction un peu différente.

Et justement, cette différence sera cruciale au moment de choisir votre jeu, car avec trois titres sur Switch, sauf si vous prenez les trois, il y a certains détails qui ne manqueront pas de guider très naturellement votre achat.

(Test de Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack réalisé sur Switch à partir d’une version fournie par l’éditeur)

Deux aventures rythmiques légères aux consonances RPG

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack regroupe donc deux jeux sortis il y a de ça quelque temps au Japon, et si nous avons reçu les deux opus pour ce test, il vous sera tout à fait possible de les acheter séparément, histoire de vous faire un premier avis sur la licence s’il s’agit là pour vous d’une découverte.

Avant tout, Taiko est une licence d’arcade de jeux de rythme, qui cartonne dans les salles japonaises, et en parallèle, des jeux sortent sur consoles, afin que tout un chacun puisse retrouver en partie ce plaisir de l’arcade à la maison. À la base il s’agit donc d’une expérience rythmique addictive dans laquelle il faut s’entraîner encore et encore afin de s’améliorer et de réaliser les meilleurs scores possibles, sur des morceaux issus de l’animation japonaise, de la musique pop ou même encore d’autres jeux vidéo.

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun ! sorti en 2018 sur Switch s’inscrit parfaitement dans cet esprit compétitif de scoring, et met tout en place pour que les joueurs puissent s’affronter entre eux, que ce soit dans des mini-jeux, ou dans le mode Taiko classique en ligne, afin que chacun puisse prouver sa valeur. Mais si le fait de performer sur des morceaux se trouve être le cadet de vos soucis, et que vous recherchez avant tout une expérience plus légère pour vous détendre, Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack pourrait bien être ce qu’il vous faut.

Ici, même si le jeu intègre le mode classique afin que vous puissiez simplement jouer votre morceau favori quand vous le souhaitez, il n’y a cependant pas de online ou de party game. Ce que proposent ces jeux, c’est avant tout une aventure intégrant des éléments de RPG, afin, non plus de jouer avec un score en tête, mais plutôt de donner un contexte à ce que vous faites. Il n’est donc plus question de viser la perfection rythmique, mais plutôt d’affronter les dragons, les morts-vivants ou toute autre créature fantastique qui voudrait vous barrer la route.

Les deux épisodes intègrent donc chacun un mode aventure assez fourni, mais attention, n’imaginez pas que vous allez plonger dans le RPG de votre vie, car nous en sommes très loin. Il s’agit ici plutôt de donner un intérêt supplémentaire au gameplay, en vous offrant une petite histoire, servant finalement plus de prétexte qu’autre chose.

Dans le premier épisode, vous serez amené à voyager à travers le temps pour vaincre des ennemis cherchant à changer le cours de l’Histoire. Dans le second, vous devrez vaincre une confrérie maléfique qui menace le monde. Rien de transcendant donc, mais contrairement à un certain Kingdom Hearts: Melody of Memory qui nous promettait un scénario poussé sans nous l’offrir, Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack ne vous a rien promis, et n’aura donc aucune chance de vous décevoir.

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack déçoit un peu sur son contenu

Là où les choses deviennent plus intéressantes, c’est en termes de gameplay, car si vous êtes un joueur de Drum ‘n’ Fun, vous allez indubitablement prendre plaisir à découvrir une nouvelle façon d’appréhender cette licence et son univers, et si vous souhaitez juste une expérience de rythme solo originale, alors vous devriez là aussi y trouver votre compte.

Les deux titres du pack sont finalement assez similaires sur l’exécution, et vous allez vous retrouver catapulté dans un monde à sauver grâce à la puissance de votre rythme. Comme dans un RPG classique vous retrouverez une montée de niveau, des techniques, des quêtes et pourrez constituer un groupe de personnages en recrutant certains des ennemis vaincus en chemin. La difficulté n’étant pas trop élevée, nous vous conseillons de commencer au moins en normal pour ne pas rouler sur le jeu et ressentir de la lassitude.

Lors des combats, et contrairement au mode Taiko classique, vous allez devoir affronter des ennemis, et chaque coup réussi vous permettra de grapiller la barre de santé de votre adversaire. Habituellement, la partition défilante distribue uniquement les notes relatives à la mélodie jouée, mais ici vous aurez des techniques spécifiques à utiliser, des attaques “ultimes”, des pièges ou des bombes à éviter, etc. L’approche en tant que joueur n’est donc plus du tout la même, et le plaisir de jeu n’est lui plus du tout le même non plus.

Cependant, en dehors du mode aventure, le contenu reste bien chiche en comparaison d’un Drum ‘n’ Fun. Mode classique mis à part, il vous reste un peu de personnalisation ci et là et… C’est tout. Alors attention, en termes de durée de vie, cela reste très bon, et avant d’avoir terminé les deux aventures et au moins joué confortablement les 130 morceaux disponibles, vous en aurez vu défiler des heures sur le jeu.

Mais comme vous ne pouvez pas tout avoir dans un seul et unique jeu, il faudra vous poser les bonnes questions afin de choisir l’expérience qui vous convient. En ce qui nous concerne, possédant déjà Drum ‘n’ Fun, Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack représente un parfait complément, qui vous permettra de vous amuser différemment.

D’un autre côté, vous n’avez peut-être encore jamais mis les pieds dans la licence, et pour vous aider dans votre prise de décision, sachez dans un premier temps que les jeux de l’Adventure Pack sont intégralement en anglais. Rien d’infranchissable, mais comme il s’agit d’une aventure RPG, avec tout le texte que cela engendre, cela pourra peut-être vous rebuter. De plus, n’étant pas un jeu axé sur la performance, seul le mode classique sera jouable avec l’accessoire Taiko, alors que l’aventure ne se fera, elle, qu’à la manette.

Enfin, si vous deviez choisir entre l’un des deux jeux du pack, plus que l’aventure en elle-même, nous ne pourrions que vous conseiller de vous renseigner sur les playlists, ces dernières étant naturellement différentes, et suivant vos goûts, vous pourriez bien en aimer une plus que l’autre.

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack ne réinvente pas vraiment la formule, mais se sert des acquis de la licence pour lui offrir une saveur différente, qui plaira très certainement plus aux joueurs “occasionnels” à la recherche d’une petite aventure rythmique, plutôt qu’aux hardcore de Taiko.

Pour autant, même pour ces derniers le jeu peut très bien représenter un bon complément à un Drum ‘n’ Fun par exemple, afin de varier les plaisirs, mais aussi de découvrir des morceaux exclusifs à ces versions. Malheureusement, en dehors de l’aventure, on regrettera un contenu un peu léger et l’absence d’un mode multijoueur, même local, afin d’affronter quelques amis à l’occasion.

Nous n’avons donc pas été soufflé par Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack comme nous l’avions été par Drum ‘n’ Fun, mais cela reste une proposition honnête, qui ne manquera pas de séduire les adeptes de jeu de rythme, notamment grâce à un gameplay toujours aussi jouissif.