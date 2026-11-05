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Test My Beautiful Faraway, Please Don’t Be Cruel To Me – Cette éternité qui ressemble à une attente
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Test My Beautiful Faraway, Please Don’t Be Cruel To Me – Cette éternité qui ressemble à une attente

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ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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