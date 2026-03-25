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Test Mega Man Star Force Legacy Collection – Mega nostalgie, micro frustrations
Mega Man Star Force Legacy Collection – Mega nostalgie, micro frustrations Game

Test Mega Man Star Force Legacy Collection – Mega nostalgie, micro frustrations

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Al

antbrd

25 ans et presque autant de temps à arpenter des univers entièrement faits de pixels. Cinéaste de formation qui aime penser le jeu aussi à travers ses liens avec le 7ème art. Resident Evil 4 au CE2, ça laisse des séquelles.

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