Test Lost and Found Co. – La chasse est ouverte !

Il y a des jeux que l’on lance presque par hasard, attiré par une direction artistique chaleureuse ou la promesse d’un moment de calme après une longue journée. Lost and Found Co. fait clairement partie de ceux-là : un jeu d’objets cachés à l’allure modeste, qui semble d’abord inviter à une expérience simple et sans prise de tête.

Mais sous ses airs de cozy game bien sage, le titre des thaïlandais de Bit Egg Inc. réserve-t-il seulement une parenthèse détente, ou cherche-t-il à proposer quelque chose d’un peu plus ambitieux ?

(Test de Lost and Found Co. sur PC réalisé via une copie du jeu fournie par l’éditeur)

Ciel, mon autel !

Mei, une déesse désespérée, voit tous les autels de la ville être détruits progressivement. Celui qu’elle occupe est donc le dernier du coin, et sa démolition est imminente : sans lieu de culte, le peuple perd sa foi et l’existence même des dieux et déesses est menacée !

M. Zorro, magnat de la ville et charmeur de compétition a une vision très particulière du lieu : raser l’autel et son parc, pour y construire une immense statue à sa gloire. À se demander qui se prend vraiment pour un dieu…

Accompagnée de son assistant Ducky, la déesse va chercher un compromis à tout prix avec l’odieux personnage, et c’est à travers diverses missions que les négociations vont avancer. Ainsi, les habitants retrouveront la foi, et la déesse reprendra quelques couleurs.

Et comment procède-t-on ? En créant une entreprise d’objets trouvés pardi ! Vous êtes désormais à la tête de « Lost & Found co. », une firme destinée à soulager les habitants en trouvant leurs objets perdus à leur place. En les aidant, Mei regagne leur confiance, et ainsi elle a davantage de force pour contrecarrer les plans de Zorro.

Le calme oui, mais pas le silence

Contrairement à ce que l’on pourrait s’imaginer d’un jeu aux allures de casse-tête, le scénario de Lost and Found Co. est conséquent, les dialogues pleins de vie, et les cinématiques nombreuses. Une foule de personnages hauts en couleur nous accompagne tout au long de l’aventure, dans une narration soignée.

Il faudra par contre obligatoirement parler anglais pour tout comprendre, d’autant plus que la quantité de texte est très dense. Un point potentiellement clivant si, comme nous, vous avez lancé le titre « juste » pour un moment de calme. Il vous reste toujours l’option « Passer » des dialogues si seules les missions vous intéressent.

Un parfum nommé Cozy

Si jusqu’alors on pensait avoir affaire à un jeu flash-like, de nouveaux éléments nous donnent tort. L’itération est riche en menus et fonctionnalités annexes, ce qui permet quelques comparaisons avec la saga reine du cozy game : Animal Crossing. D’abord avec la possession d’un téléphone faisant office de menu et d’appareil photo. Ensuite, avec la personnalisation très poussée du parc et du bureau, et enfin jusque dans la présentation des courriers que l’on reçoit.

Il n’y a aucun mal à vouloir s’inspirer des meilleurs dans le genre, si cela est bien dosé. Et c’est le cas, les idées sont bien réalisées et suffisamment poussées pour que l’on n’ait pas l’impression de jouer à une pâle copie. Force est d’admettre que le public de Lost and Found Co. est certainement similaire à celui d’Animal Crossing, alors pourquoi ne pas jouer sur ce créneau.

Le jeu fourmille également de clins d’œil et références en tout genre. C’est toujours amusant de tomber dessus, et deviner de qui il peut s’agir. Pour certains c’est évident, pour d’autres il faut « avoir la réf » comme on dit sur Twitter (oh, et puis on dit X maintenant, c’est vrai).

Le diable est dans les détails

Maintenant que le tour du propriétaire est fait, il est temps de partir à la chasse aux objets. Vous aurez besoin de compléter certains tableaux pour avancer dans le scénario, mais une multitude d’autres sont optionnels, simplement là pour votre bon plaisir.

Ils sont classés par niveau de difficulté, mais si vous n’êtes pas féru de jeux d’objets cachés, la barre est haute ! Rien qu’en mode normal, on peut buter sur un ou deux items car ils sont particulièrement bien fondus dans le décor. Mais pas de panique, si vous séchez, vous pourrez compter sur des indices.

Vous avez trouvé tous les objets ? Bravo à vous, désormais vous avez des objectifs secondaires à remplir pour terminer le niveau à 100%. Il y a dans chaque niveau des secrets à découvrir en cliquant un peu partout, et ces objectifs stimulent la curiosité et nous poussent à toujours voir plus loin. Chaque tableau regorge (c’est peu de le dire) de détails et on est persuadés de ne pas avoir tout découvert, même dans les premiers stages.

Il n’est guère surprenant que Bit Egg Inc. se distingue non seulement dans le jeu vidéo, mais aussi dans l’animation et l’illustration : le souci du détail est remarquable. Si le titre peut sembler s’inspirer de ses voisins dans sa forme, il brille indéniablement par son contenu. Du design sonore aux animations, en passant par l’agencement des niveaux, le travail accompli force le respect par sa précision. Une générosité manifeste se retrouve également dans la richesse et la diversité des niveaux proposés.

Lost and Found Co. nous a surpris là où on ne l’attendait pas. On pensait enchaîner de courtes sessions sur un jeu minimaliste, on découvre finalement une proposition de cozy game bien plus solide qu’il n’y paraît. Bit Egg Inc. n’avait déjà plus grand-chose à prouver, mais démontre une nouvelle fois l’étendue de son savoir-faire.

Vous l’aurez compris, on a un vrai faible pour ce genre de titres : sans prétention, mais réalisés avec sérieux. Et avec Lost and Found Co., une chose est sûre : rien n’est laissé au hasard… surtout pas le plaisir de jouer.