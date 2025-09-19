Test Lego Voyagers – Une balade coop pleine de douceur et de briques

Annoncé à l’occasion du Summer Game Fest 2025, Lego Voyagers s’était fait plutôt discret jusqu’à sa sortie. Pensé et conçu comme un jeu de plateforme et de réflexion entièrement tourné vers la coopération, il est bien plus et à la fois moins que ça. Le jeu du studio Light Brick A/S a pour lui de proposer une expérience relativement hors du commun qui se démarque de la concurrence et des propositions actuelles de l’industrie. Bien loin de Traveller’s Tales et de ses campagnes hommages et pétaradantes, Lego Voyagers est avant tout un voyage, un voyage à faire à deux au gré des briques et de la musique.

(Test de Lego Voyagers sur PlayStation 5 à partir d’une version fournie par l’éditeur)

Entre balade et rêverie

Dans Lego Voyagers, vous incarnez deux petites briques de 1×1, une bleue et une rouge. Vous pouvez sauter, vous accrocher et chanter pour attirer l’attention de votre collègue. Votre but est simple : au début de l’aventure, vous observez au loin un pas de tir d’une fusée. Mais malencontreusement, cette dernière s’écrase peu de temps après le décollage. Avec votre compère, vous vous mettez donc en route pour mettre la main sur les différentes pièces de la fusée, pour tenter d’en construire une pour terminer la tête dans les étoiles. S’échapper d’un quotidien morose et toucher du doigt votre rêve.

Mais comment progressons-nous dans Lego Voyagers ? Rien de complexe, vous avancez paisiblement dans les différents niveaux et à intervalles réguliers vous aurez la possibilité de traîner quelques pièces pour construire des passerelles et autres escaliers. Vous devrez aussi vous accrocher à certaines structures pour les faire s’effondrer ou activer un mécanisme qui vous demandera de faire preuve de rapidité ou de logique pour résoudre un puzzle. Les phases de gameplay pur ne sont en soi qu’un prétexte pour découvrir les différentes scènes façonnées par les développeurs.

L’entièreté de votre voyage se fera par la traversée de différents dioramas réalisés en briques Lego (un peu comme les sets Minecraft que nous pouvons trouver dans le commerce). Ces différentes scènes sont riches en possibilités et en interactions et les deux petites briques que nous incarnons pourront s’agripper et s’amuser avec à peu près tout ce qui bouge.

Une technique irréprochable qui ajoute du cachet au voyage

En vous baladant, vous remarquerez vite que le monde de Lego Voyagers a profité d’un soin tout particulier. Chaque pièce, chaque bloc semble avoir été posé à la main. Aucun détail n’a été laissé au hasard. L’emplacement des différentes plateformes participe à la narration.

En effet, ces dernières suivent la trajectoire du crash de la fusée et nos petits 1×1 suivent la piste sans trop savoir quoi trouver à l’arrivée. En se servant du décor, les développeurs arrivent à inclure une narration de manière organique, sans aucune cinématique, sans aucune parole, et cette volonté participe à l’ambiance de rêverie. Nous avançons sans trop savoir quoi faire ou où aller, mais la promesse de voyage est bien présente.

Développé grâce au moteur Unity, Lego Voyagers surprend par le soin appliqué à ses textures et effets. La lumière se reflète sur les briques du décor, l’eau bouge au gré du mouvement de nos briques ou des pièces du décor qui chutent dans les profondeurs. Le jeu est beau et fluide. Cette fluidité participe grandement à l’expérience en nous permettant de nous balader sans ralentissement et de ressentir, par le biais de nos briques, les changements de lumière et de climat du décor.

À la musique, Henrik Lindstrand compose une partition incroyable qui nous berce pendant toute notre traversée de ce monde cubique. Tantôt posées, tantôt dramatiques, les sonorités et musiques employées s’adaptent parfaitement aux différentes situations traversées. Elles savent être joyeuses quand nous sommes sur une balançoire, et inquiétantes lors d’une traversée d’un bois à la visibilité réduite.

Une expérience incroyable, mais pas pour tout le monde

Lego Voyagers est en quelque sorte un non-jeu. Aucune difficulté dans les déplacements et dans les phases de puzzle, pas de réelle narration au sens traditionnel du terme. Vous n’avez rien à faire si ce n’est avancer pour découvrir quel sera le prochain décor et quelle énigme basée sur l’utilisation des briques vous attend.

Le jeu de Light Brick A/S se range plus du côté de l’expérience contemplative, qui peut également être une excellente porte d’entrée dans le monde du jeu vidéo pour les plus jeunes. Si nous devions émettre une réserve, ça se serait sur sa partie coopérative. Dans l’état, parcourir le jeu à deux n’apporte pas grand-chose. Mais si ce principe de coopération n’était pas principalement destiné à la dimension vidéoludique ? Et si le but premier de Lego Voyagers était de rassembler deux personnes dans le monde réel et de les laisser rêver devant l’aventure de ces petites briques ?

Lego Voyagers est un petit OVNI. Sans avoir la prétention et les ambitions de ses grands frères (Lego Batman pour ne citer que lui), cette aventure coopérative nous émerveille et nous berce par sa simplicité et sa douceur. Le peu de temps que vous demandera l’expérience saura vous convaincre par son côté reposant, rêveur et qui fait la part belle à la simplicité. Entre amis, en couple ou même avec des enfants, Lego Voyagers est une réelle et sincère invitation au voyage.