Tales of Berseria Remastered – Et un autre remaster de plus

Bandai Namco poursuit son entreprise de remise à jour de sa série culte. Après les remasters de Tales of Symphonia, Tales of Graces f ou le toute récente réfection Tales of Xillia, arrivera ainsi sur nos machines une nouvelle version de Tales of Berseria. Un choix qui satisfera la communauté ? Disons qu’il y aura probablement des points de discussion concernant cette proposition.

Mais, avant de peser le pour et le contre, voyons voir ce que nous réserve la nouvelle copie. Et évidemment, comme on pouvait l’affirmer d’emblée, l’éditeur nous promet une expérience quelque peu améliorée par le biais de retouches sur le plan graphique et d’un gameplay amélioré. De plus, Tales of Berseria Remastered se veut être complet dans son contenu, qui intégrera comme de juste les quelques 70 DLC parus depuis le lancement original de 2016.

Un remaster à-propos ?

Quant à la sortie (attendue sur PS5, Switch, Xbox Series et PC), elle est arrêtée au 27 février 2026 par chez nous, avec la possibilité d’acquérir le jeu sous deux éditions : Standard ou Deluxe. Seulement, doit-on s’y jeter tête la première ? Bien entendu, les réponses divergeront. D’un côté, outre les néophytes, il y aura les fans de la première heure, faisant office de bon public. De l’autre, il y aura ceux qui s’interrogeront sur le choix de l’opus même.

En effet, est-ce vraiment nécessaire de pourvoir un tel traitement à un titre qui, à certains égards, peut paraître d’actualité ou, tout du moins, encore parfaitement jouable ? N’y avait-t-il pas d’autres épisodes (plus importants) à qui un tel sort aurait plus été mérité dans l’immédiat ? Quoique, en termes d’occasion à ne pas rater, Tales of Berseria Remastered est la pièce parfaite : dix années d’existence, ça se fête tout naturellement, n’est-ce pas !

Et c’est peut-être là le problème. Car oui, on peut se demander si une telle sortie, à visée majoritairement mercantile (il faut le dire), est judicieuse. Surtout quand son éditeur se traîne quelques casseroles vis-à-vis de la qualité même de ses remasters, qui, dans certains cas, ont fait montre de performances visiblement en deçà. Chose qui est, apparemment, arrivée avec le dernier Tales of Xillia sur les consoles de Nintendo.

Espérons qu’il en ira différemment avec ce Tales of Berseria Remastered attendu pour février prochain. Quoi qu’il en soit, et quel que soit le résultat, ce volet ne sera pas le dernier à se faire une beauté ; Bandai Namco en a encore sous le pieds, nous préparant ainsi au moins trois autres ressorties. Lesquelles ? Le temps nous le dira assez vite.