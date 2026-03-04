Retour du PC, domination d’Electronic Arts – Le bilan de l’année 2025

L’industrie du jeu vidéo continue de se transformer à grande vitesse, et le dernier rapport State of Gaming 2026 de Sensor Tower en apporte une autre illustration. Cette étude, qui analyse les performances du secteur sur mobiles, PC et consoles en 2025, met en lumière une année particulièrement mouvementée. Mais un acteur se distingue clairement : Electronic Arts, qui s’impose comme l’éditeur ayant enregistré le plus grand nombre de téléchargements de jeux en 2025, au moment même où l’entreprise se prépare à quitter la Bourse dans le cadre de son rachat estimé à 55 milliards de dollars.

Electronic Arts au sommet d’un marché en mutation

Selon les données compilées, l’année 2025 a totalisé 52 milliards de téléchargements de jeux vidéo à travers le monde. Sans surprise, le mobile concentre l’écrasante majorité de cette activité avec environ 50 milliards d’installations. Mais cette domination cache un autre phénomène : la croissance ralentit nettement. Les téléchargements mobiles ont reculé d’environ 7 % en 2025, tandis que les revenus issus des achats intégrés stagnent autour de 82 milliards de dollars. Pendant des années, l’objectif des éditeurs était simple : multiplier les installations. Désormais, l’enjeu est ailleurs : retenir les joueurs et maximiser leur valeur sur la durée, à coups d’événements saisonniers, de battle pass et de progression continue.

Dans ce contexte de ralentissement, les grandes franchises continuent d’absorber l’essentiel de l’attention des joueurs. Electronic Arts apparaît ainsi comme l’éditeur le plus téléchargé de l’année. Une performance portée par la solidité de ses licences, capables de toucher plusieurs segments du marché.

Les jeux sportifs, notamment la série EA Sports FC, continuent d’assurer une forte présence sur les plateformes, tandis que Battlefield 6 s’est imposé comme le jeu PC et console le plus vendu de 2025, dans une année pourtant marquée par une concurrence très forte dans le genre du jeu de tir. Entre la présence continue de Call of Duty, l’influence persistante de Fortnite et l’arrivée de nouveaux challengers comme Delta Force ou encore Marvel Rivals.

Ces résultats interviennent alors que le projet de rachat d’Electronic Arts, estimé à 55 milliards de dollars, reste au centre de l’actualité du secteur depuis plusieurs mois. L’éditeur assure que cette opération, largement commentée dans l’industrie, doit lui permettre de préserver l’autonomie de ses studios.

Mobile en plateau, PC en reprise

Si le mobile domine toujours largement en volume, la dynamique est très différente sur PC et consoles. Selon le rapport de Sensor Tower, les revenus générés par ces plateformes ont progressé d’environ 13 % en 2025, tirés notamment par les sorties AAA et AA sur Steam.

La plateforme de Valve a ainsi signé une année record, aussi bien en revenus qu’en nombre de sorties. Contrairement au mobile, où le free-to-play reste la norme, le PC continue de démontrer la solidité du modèle premium : les joueurs restent prêts à payer pour des expériences complètes, à condition que la proposition soit suffisamment forte.

En 2025, plusieurs jeux multijoueurs à petit budget ont réussi à rivaliser avec les blockbusters, parfois même à les dépasser. Des titres comme R.E.P.O. ou Peak se sont ainsi hissés parmi les jeux PC et consoles les plus vendus de l’année. Le succès est particulièrement spectaculaire pour Peak, qui a dépassé les 10 millions d’exemplaires vendus en quelques mois sur Steam selon les données d’Alinea Analytics.

Ces succès reposent moins sur des campagnes marketing massives que sur leur circulation dans les communautés en ligne. Sessions coopératives chaotiques, situations imprévisibles, clips partageables : autant d’éléments parfaitement adaptés à Twitch, YouTube ou TikTok.

Dans ce modèle, la visibilité ne dépend plus seulement de la publicité, mais de la viralité générée par les joueurs eux-mêmes. Ce phénomène illustre un changement plus profond dans la manière dont certains jeux rencontrent leur public. Là où les blockbusters reposent sur des budgets marketing colossaux, certains titres parviennent désormais à s’imposer grâce à leur capacité à produire des moments facilement partageables.

Selon Sensor Tower, cette dynamique pourrait encore s’intensifier dans les prochaines années. L’arrivée de GTA 6, dont l’écosystème communautaire s’annonce gigantesque, pourrait en être l’exemple le plus flagrant.