Mario Kart sauce Battle Royale ? C’est Stampede: Racing Royale

Tiens ! Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas eu un nouveau Battle Royale ! (non) C’est au tour de Mario Kart, ou en tout cas du style de jeu dont il est le porte-étendard, de se voir appliquer le traitement « il ne peut en rester qu’un ». Le jeu en question s’intitule Stampede: Racing Royale, et sera jouable dès la semaine prochaine.

60 joueurs pourront donc s’affronter en ligne dans ce jeu de course auto forcément orienté fun et arcade, à la manière de son illustre modèle et de tous les clones qu’il a généré. Au fur et à mesure des courses, des joueurs seront éliminés jusqu’à ce que le meilleur soit seul sur le podium. À la manière de son illustre modèle et de tous les clones qu’il a généré (encore), diverses armes et bonus pourront être récupérés sur le circuit, qui proposera une esthétique très « chibi » assez commune dans le genre (Meow Motors, Katrider: Drift, ou ModNation Racers, pour ne citer qu’eux).

Stampede: Racing Royale est un jeu de kart, mais aussi un Battle Royale, et de ce côté-ci aussi nous n’échapperons pas aux poncifs du genre : véhicules personnalisables, skins pour les pilotes, saisons, événements et défis : les microtransactions et passes de combats (de courses ?) seront très probablement au programme, même si rien n’est officiellement annoncé de ce côté.

Intéressés, ou au moins curieux ? Le jeu proposera très vite une bêta publique, qui devrait démarrer le 27 juillet prochain. Pour y participer, rendez-vous sur la page Steam du jeu afin de demander un accès via le bouton dédié. Le jeu pourrait possiblement devenir la sensation Twitch de la semaine prochaine – et on imagine que c’est ce qu’espèrent ses développeurs – au moins le temps que durera cette bêta, jusqu’au 31 juillet prochain.

La sortie définitive de Stampede: Racing Royale n’est pas encore datée, et il devrait aussi arriver sur consoles, sans que là encore les dates de sortie et les machines concernées ne soient encore précisées.