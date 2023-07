Need For Speed – Le retour du Most Wanted ?

En décembre dernier, Need For Speed faisait son grand retour avec l’épisode Unbound. Et, bien qu’il divisait par sa direction artistique très « cartoon », il fut communément admis par la critique que Criterion (son développeur d’alors) avait de nouveau portée la licence d’EA a un niveau convenable. Cependant, difficile de dire que cette parution a fait l’unanimité. Les joueurs, par exemple, semblent assez partagés à son propos, comme le montre sans mal la moyenne attribuée sur l’agrégateur Metacritic.

Décidément, la série culte a du mal à remonter la pente. Une pente qu’elle a commencé à descendre depuis quelques années déjà. Car si l’avant dernier opus en date (Heat), sorti en 2019, vint porter en quelque sorte un coup fatal à la franchise, il est à constater que la marque Need For Speed n’était déjà l’ombre que d’elle-même depuis quelques années déjà. Pour exemple, l’épisode de 2015 a carrément déçu et celui qui suivi (Payback) n’a guère fait mieux. Au final, EA tenta de jouer la sécurité en exploitant les souvenirs des joueurs avec le remaster de Hot Pursuit.

Cette volonté de raviver « l’age d’or » de la saga n’a semble-t-il pas quitté l’éditeur américain, qui s’attèlerait en ce moment sur le remake d’une entrée un peu plus significative pour les fans : Most Wanted. C’est du moins ce que clame Simone Bailly, qui a officié en tant que voix dans l’œuvre originale parue en 2005. Et sa déclaration attire l’attention par sa crédibilité. C’est que le tweet posté (qui a eu le temps d’être capturé par certains) n’est désormais plus d’actualité sur la page l’actrice. Probablement, est-ce la preuve qu’il s’agit bien là d’une petite bourde… Mais, attention, attendons qu’Electronic Art se prononce sur la chose avant de se réjouir. Ce qui ne devrait visiblement pas tardé. Le présumé remake étant selon les dires prévu pour 2024, sa révélation ne devrait pas tarder à se faire. Peut-être fin août à la Gamescom…

Si cela s’avère, ce ne sera néanmoins pas la première fois que Most Wanted bénéficiera d’un tel traitement. Une initiative similaire avait été prise en 2012. Cela dit, Criterion avait opté pour quelque chose de tout à fait opposé au matériau d’origine. Ce qui ne devrait pas être le cas ici, comme l’intervention de Bailli semble le prouver. Absente de la précédente revisite, l’interprète atteste à priori de sa présence dans le prochain remake. Il y a donc de l’espoir pour cette fois-ci on ait une réinterprétation plus que fidèle du jeu. Et cela commencera avant tout par la réutilisation du casting initial..