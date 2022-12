Need for Speed : Criterion fait peau neuve après le dernier opus

Criterion, studio connu pour son travail sur des licences de l’éditeur Electronic Arts comme Need for Speed, vient de voir partir cinq développeurs ayant travaillé depuis plus de dix ans dans l’entreprise.

Ces développeurs tenaient des rôles clés chez le studio. Matt Webster, vice-président, a travaillé pour Criterion pendant plus de vingt-trois ans, et pour Electronic Arts, depuis le développement du premier FIFA. Andrei Shires, quant à lui, avait atteint la position de directeur technique au bout de seize ans de travail.

Pete Lake était un artiste pour le studio depuis 1996. Ils sont suivi par Alan McDairmant, après dix-sept ans de service et Steve Uphill, à la position de « responsable des contenus » depuis une dizaine d’années.

Tous quittent le studio, selon un communiqué, pour « explorer de nouvelles opportunités en dehors de EA ». L’une des préoccupations principales d’Electronic Arts désormais est de s’assurer que les équipes travaillant sur Need For Speed soient suffisantes pour faire suite au succès de Need for Speed : Unbound.

Une problématique qui ne date pas de ces départs : c’était déjà la raison de la fusion de Criterion et le studio Codemasters en Mai 2022. Selon Steve Cuss, à la tête de Criterion, c’est une opportunité permettant de faire atteindre une nouvelle étape à leurs licences, qui ne se sont jamais aussi bien portées.

« […] C’est une période vraiment pleine d’enthousiasme pour nous après le lancement récent de Need for Speed Unbound, la sortie réussie de EA SPORTS F1 22 plus tôt cette année, ainsi que des avancées remarquables sur le développement de World Rally Championship. […] Nous voyons qu’il y a une réelle opportunité de faire évoluer nos jeux afin de leur permettre d’atteindre un public encore plus large.[…] » Steve Cuss, message à David Rutters, chargé de gérer les licences d’Electronic Arts ayant attrait à l’automobile.

Il faut dire que Criterion ne se charge plus seulement de ces licences : les développeurs du studio ont été amenés à travailler en soutien sur les derniers opus de Battlefield, ainsi que certains épisodes des jeux Star Wars.

La fusion avec Codemasters avait d’ailleurs été un moyen de pouvoir répartir plus de travail, le studio ayant prévu quatre projets à publier d’ici la mi-2023.

Le départ de figures comme Matt Webster pose question, alors que Criterion commence à revenir sous le feu des projecteurs. Le succès de Need for Speed Unbound, après la déception qu’avait été Need for Speed Heat, remettant la licence phare du développeur en pole position face à son rival Forza Horizon.