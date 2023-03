Mario Kart 8 Deluxe – La quatrième vague de contenu arrive

Nintendo poursuit ce qu’il a entrepris il y a bientôt un an déjà en ouvrant la porte à de nouveaux contenus téléchargeables pour sa poule aux d’or nommée Mario Kart 8 Deluxe. Une initiative inattendue qui a certainement pu décevoir le public centré sur l’avenir de la franchise et qui espérait peut-être qu’on lui annonce le neuvième opus. Cependant, on ne peut pas vraiment dire que c’était surprenant. Doit-on vraiment rappeler qu’il s’agit du jeu Switch le plus vendu de la machine avec ses quelques 50 millions de copies distribuées dans le monde ? Et donc, il ne peut paraître que tout à fait normal que Nintendo souhaite continuer à capitaliser.

Birdo, le retour !

Ainsi, ce sera à partir du 9 mars prochain que la quatrième vague de contenu viendra se greffer aux précédentes. Et contrairement à ce que l’on a pu voir jusqu’ici, on nous proposera là d’approcher un tout nouveau personnage. Enfin, « nouveau » n’est pas exactement le terme. À vrai dire, il s’agira plutôt d’un retour : celui du congénère de Yoshi, arborant une couleur (rose) très reconnaissable : Birdo. Un personnage familier de la saga qui avait fait sa première apparition dans Super Mario Bros. 2 sur NES.

Quant aux huit circuits qui nous sont cette fois-ci réservés, ils seront pour la plupart bien connus des joueurs accoutumés de la série, ce qui ne changera donc pas de ce que l’on pu voir au cours des précédentes vagues. On nous enverra alors fouler des éléments issus des épisodes DS (Circuit Mario), Wii (Pic DK), Game Cube (Stade Waluigi) ou encore Game Boy (Riverside Parc), sans oublier l’opus mobile, Mario Kart World Tour (Poursuite à Singapour, Bousculade à Bangkok et Virée à Amsterdam).

La bonne nouvelle consistera sans aucun doute dans l’ajout du circuit inédit que l’on aperçoit à la toute fin de la vidéo : Yoshi Island. Toutefois, ce dernier élément ne pourra certainement pas atténuer le sentiment d’avoir affaire à de la poudre aux yeux avec cette série de DLC fournie par Nintendo. Et pour cause, depuis la toute première vague, les extensions ne se placent clairement pas sous le signe de l’originalité. Car, mis à part le circuit de la seconde vague (Cité Sorbet) et les présentes nouveautés, il ne s’agit principalement que de redites.

Mais on se doute bien que ce n’est pas la priorité de l’entreprise japonaise qui tient peut-être à entretenir la flamme le temps que paraisse le prochain opus, qui, pourquoi pas, n’attendrait que la fin de cet apport pour être révélé, et ce, en même temps qu’une nouvelle console ? On verra ça. Toutefois, il faudra attendre que les deux vagues supplémentaires passent, la première étant prévue pour cet été et la seconde cet hiver, avec lesquelles on espère malgré tout quelques surprises.