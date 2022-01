Mario Kart 9 – Nintendo pourrait bientôt mettre fin à 8 ans d’attente

Vous avez bien lu, nous allons peut-être pouvoir mettre fin à nos attentes concernant la suite de la série Mario Kart. Après des opus annexes comme Mario Kart Tour (2019) et Mario Kart Live: Home Circuit (2020), nous n’avions à ce jour aucune information, et surtout plus aucune attente quant à la suite de la série principale. Mario Kart 8: Deluxe est un franc succès, et est encore à ce jour un des jeux phares de la Switch, malgré que ce 8ème opus date tout de même de 2014 sur Wii U. Et pour tous les fans qui attendent tant bien que mal un nouveau Mario Kart exclusif à la dernière console de Nintendo, votre patience pourrait porter ses fruits en 2022.

C’est Dr. Serkan Toto (de Kantan Games) sur le site gameindustry.biz qui nous partage ses prédictions concernant le nouvel opus de Mario Kart :

« Je sais que Mario Kart 8 Deluxe se vend encore très bien, mais Mario Kart 9 est en développement actif (et arrive avec un nouveau twist) et Nintendo pourrait nous en offrir un aperçu cette année. »

Ce serait la suite logique des choses. Chaque console de Nintendo a son Mario Kart qui est lui est propre, et malgré une version Deluxe datant de 2017 très bonne, il manque à la Switch son petit épisode à lui (si on decide de laisser Mario Kart Live: Home Circuit au garage).

Un nouveau twist ? Peut-être allons nous voir débarquer d’autres personnages issus d’autres séries de Nintendo ? Après tout, le 8ème volet avait offert une place sur les circuits à Link, Isabelle et le Villageois alors pourquoi ne pas permettre à Captain Falcon, Olimar ou même Sonic de prendre part à la course (après tout, le hérisson bleu n’est pas étranger aux courses de bolide et ce n’est pas la première fois qu’il tire la bourre avec le plombier et sa clique) ? Tous les rêves sont permis pour cet éventuel nouvel épisode (enfin, n’attendez peut-être pas Sora tout de même…) !

Mario Kart 8 Deluxe est non seulement le jeu le plus vendu de la série mais le jeu Switch qui s’est le plus écoulé du haut de ses 38 millions d’exemplaires (avec Animal Crossing: New Horizons juste derrière). On comprend que Nintendo ait eu envie jusqu’à maintenant de se focaliser sur cette poule aux œufs d’or, mais il va peut-être falloir tourner la page. Il faut tout de même prendre cela avec des pincettes. Le plus important à faire à partir de maintenant, c’est prier, mais surtout attendre de pied ferme les prochains Nintendo Direct qui nous donneront certainement raison ou tort quant au prochain opus de la célèbre série Mario Kart.