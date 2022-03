Les nouveaux circuits du DLC de Mario Kart 8 – Retour à la platitude

Au vu des ventes de Mario Kart 8 sur Switch, vous avez plus d’une chance sur deux d’avoir le jeu si vous avez la console. Partant de ce postulat, l’annonce d’un DLC incluant 48 nouveaux circuits pour le jeu le plus vendu de la console a pu enthousiasmer un certains nombre de joueurs. Ou pas. Car après tout, le jeu original est sorti il y a bientôt 10 ans, et vous vous attendiez peut-être à l’annonce d’un nouvel opus plutôt qu’à un étalement du jeu actuel. C’est en tous cas notre sentiment, mais nous n’allions pas pour autant refuser de nous replonger dans le jeu, vu la qualité de son gameplay et les bonnes idées qu’il a pu amener par rapport aux précédentes itérations.

Des grandes villes s’invitent désormais dans Mario Kart 8, et il faut l’admettre : l’ambiance rend très bien et le charme opère.

C’est donc avec entrain que nous nous sommes lancés dans les nouvelles coupes : Turbo Dorée et Maneki-Neko. Dès le début du premier circuit, lors de l’introduction de la Promenade à Paris, nous sommes facilement charmés. Il faut admettre que malgré son âge, Mario Kart 8 a une patte graphique toujours agréable malgré sa simplicité. Les couleurs nous caressent la rétine et les musiques sont toujours aussi originales : dur de le contester, l’esthétique est toujours aussi réussie.

Malheureusement, la magie n’opère pas très longtemps. Le second circuit exacerbe les défauts de cette première vague : le niveau est à peine modifié par rapport à sa version originale, et on se lasse très vite de ce simple tour de piste en forme de 8, fade et soporifique, dont le choix est vraiment incompréhensible. S’il s’agissait d’apprendre à conduire un kart, nous pourrions comprendre, mais ce DLC ne peut pas se destiner à des non-initiés : il y avait les premières coupes du jeu de base pour cela.

Un constat s’impose vite concernant ces premiers circuits additionnels: ils sont tous plats, au sens littéral. Finis les slides sur les murs, les vols prolongés et autres facéties de Mario Kart 8, avec des vidéos d’introduction des niveaux qui nous faisaient tourner la tête et en mettaient plein les mirettes. Nous avons l’impression de rétrograder plus qu’autre chose, et cela fait peur pour les coupes à venir.

C’est d’autant plus dommage que le précédent DLC de Mario Kart 8 (celui sur WiiU, avant la version Switch) avait véritablement fait évoluer le jeu : un mode 200cc changeant complètement la méta, le mode bataille retravaillé, des personnages ajoutés au casting, et des niveaux inspirés d’autres licences (Zelda et F-Zero) qui étaient rafraichissants… Que celui qui n’a pas adoré cette version de Mute City lève la main ( tranche une main tremblante ). Vous voyez, tout le monde a adoré.

A défaut de cette profusion de circuits annoncés, et étalée sur deux ans comme pour mieux nous faire attendre le prochain opus, nous aurions préféré des idées enrichissantes. Dans les Season Pass de Super Smash Bros Ultimate, auquel nous pouvons comparer ce Booster Course Pack, chacun des personnages amenait un gameplay qui lui était propre, et jamais vu pour certains (nous pensons notamment à Steeve, aussi appelé le fourbe dans le milieu tant ses attaques sont inattendues). A part donner un second souffle au jeu en attendant Mario Kart 9, ce DLC ne nous semble finalement présenter que bien peu d’intérêt.

Heureusement, et comme pour mieux nous faire taire, le dernier circuit est une véritable merveille à tout point de vue. Le Dojo ninja cache de multiples routes et secrets, et rien que sa musique donne envie de le refaire en boucle. Nintendo nous montre par là même qu’il est bien possible de proposer du nouveau contenu qui nous donne envie de replonger sérieusement dans le jeu.

Du côté des bonnes nouvelles également, vous n’aurez pas besoin d’acheter le DLC pour pouvoir concourir aux nouvelles courses en ligne. Si jamais vous jouez avec un ami (ou un parfait inconnu) qui les a déjà, vous pourrez, comme pour tous les autres circuits, voter pour vous balancer carapaces et bananes à la figure dans ces nouvelles contrées.

Espérons donc que Nintendo entende nos prières (et nos critiques), et privilégie l’originalité dans les contenus futurs du DLC de Mario Kart. Sans quoi la déception pourrait entacher l’accueil de l’épisode à venir.