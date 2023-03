Lego 2K Drive – Mario Kart bientôt sérieusement concurrencé ?

Alors que les ventes de Mario Kart 8 Deluxe continuent de truster le haut du classement presque six ans après sa sortie, un nouveau challenger est proche de se présenter sur la ligne de départ. Lego et 2K s’apprêtent à entrer dans la course, avec un projet intitulé Lego 2K Drive. Hier simple rumeur, le projet s’est aujourd’hui affiché de manière beaucoup plus officielle. Lego s’est fendu ce matin d’un tweet accompagné d’une vidéo, nous donnant rendez-vous jeudi 23 mars pour en savoir plus. Des captures d’écran, un titre, peut-être provisoire, et quelques détails, voilà pour le moment tout ce que nous savons sur ce futur nouvel adversaire de la bande à Mario. Selon les premières informations, c’est bien vers un jeu de course arcade multijoueurs que la collaboration semble se diriger. Dans un monde de briques, différents types de véhicules, de circuits et de modes de jeu seront proposés. Différents bonus et aides plus ou moins délirants devraient également être de la partie pour vous permettre de rallier en tête la ligne d’arrivée. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ?

Lego 2K Drive, s’il devait conserver ce nom, serait loin d’être le premier à affronter Mario Kart sur son terrain, depuis sa première itération sur la Super Nintendo, en 1992. Beaucoup l’ont tenté, peu, voire aucun n’y sont parvenus, même si tous ne sont pas à jeter, bien au contraire. De très bons jeux de course « Mario-Kart like » ont su tirer leur épingle de jeu par le passé, avec de jolis succès critique et publics, mais n’ont jamais pu s’installer sur la durée, faute de successeurs. On pense notamment à Crash Team Racing ou Diddy Kong Racing, qui restent des madeleines de Proust pour pas mal de joueurs des années 90. Depuis quelques années, malgré de nombreuses tentatives, c’est le calme plat, et la voie royale pour Nintendo et son plombier à moustache.

Avec 2K et Lego, c’est un combo fort qui entre dans la danse. Ensemble, les deux entreprises sont à l’origine de millions de jeux vendus. On ne présente plus les jeux vidéos estampillés Lego, souvent synonymes de réussite. Le dernier en date, Lego: The Skywalker Saga a dépassé les cinq millions de ventes en une année d’exploitation. Du côté de 2K, tout va bien également. Les simulations NBA 2K et WWE 2K sont quasiment en position de monopole dans le domaine de la simulation sportive, et l’éditeur peut également se targuer d’être à l’origine d’autres succès comme les sagas BioShock, Mafia, ou encore Borderlands. Le partenariat entre les deux géants n’a pas été officialisé, mais au vu des leaks du jours, cela ne saurait tarder.

Cette alliance et le produit qui en résultera suffiront-ils à concurrencer Mario ? Rien n’est moins sûr tant le jeu de Nintendo semble confortablement installé sur le marché de la Switch. Par contre, il reste sans nul doute des places à prendre sur les autres plateformes. Et c’est peut-être là que Lego 2K Drive pourra tirer son épingle du jeu. Aucun jeu du style n’a réussi à s’implanter sur le long terme chez Microsoft et Sony, et avec un jeu de qualité et une publicité réussie, le succès pourrait être au rendez-vous. La force de Lego, c’est que le monde est infini, lié à notre imagination, et que les différents partenariats déjà en cours avec Marvel, Star Wars ou encore Le Seigneur des Anneaux pourrait donner naissance à des circuits, pilotes ou objets tirés de ces univers.

Mario Kart semble pouvoir dormir sur ses deux oreilles, d’autant plus que les DLC de circuits additionnels sont encore en cours de sortie. Après cela, il sera peut-être temps d’attendre la prochaine console de Nintendo, et pourquoi de rêver à un Mario Kart 9… La concurrence existe mais semble battue d’avance sur le support Switch, tant la bande à Mario est rentrée dans l’imaginaire collectif, et tant les jeux proposés sont des modèles du genre. Reste à savoir qui arrivera à devenir la référence sur les autres supports. Lego 2K Drive sera sans nul doute un candidat sérieux. Mais attention également à Disney Speedstorm, prévu pour cette année, et qui lorgne également sur la pôle position.