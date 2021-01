Crash Team Racing Nitro-Fueled à l’essai gratuitement sur Switch

Depuis l’été dernier maintenant, Nintendo a adopté une conduite similaire à celle de ses concurrents et offre aux abonnés de son service en ligne de s’essayer gratuitement à des jeux sélectionnés. Enfin, pareil mais en moins bien puisque la console n’offre accès à ses jeux que pour une poignée de jours. Ensuite, pour continuer sa partie, il faut passer à la caisse… Bon, puisqu’une poignée de jours est suffisante pour se faire une opinion (une poignée de secondes si on se fit à certains commentaires sur internet), vous allez peut-être vouloir laisser sa chance à Crash Team Racing Nitro-Fueled avant de vous décider à l’acheter.

Effectivement, après avoir ouvert cette “nouvelle” formule avec Pokken Tournament DX et Disgaea 5 Complete cet été, puis à Overwatch et Rune Factory 4 Special en septembre et en octobre, Big N offre à présent au dernier jeu de course mettant en scène le plus célèbre bandicoot du gaming une place sous les projecteurs. Attention cependant, comme nous le rappelions plus tôt, cette offre est limitée dans le temps (aussi bien pour l’installation que pour le jeu) et vous n’avez que jusqu’au 5 janvier pour télécharger et essayer le titre. Peu de temps donc…

Pour profiter de celle-ci et laisser une chance aux oreilles de vos enfants et les vôtres d’oublier le sifflement des carapaces vertes, rouges et bleues, il vous suffit de vous rendre sur l’onglet Nintendo Switch Online de l’eShop avant la date butoir (oui, c’est pas un adjectif, ça ne prend pas de “-e”), de vous diriger ensuite vers la page du jeu puis de télécharger la version d’essai. Rien de plus simple en somme et c’est pas plus mal puisque le temps presse.

Allez-vous profiter de cette occasion pour essayer le jeu ? Sachez que l’essayer sur la console de Nintendo ne vous contraint pas à l’acheter sur celle-ci puisque Crash Team Racing Nitro-Fueled est également disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.