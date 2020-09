Crash Team Racing Nitro-Fueled – La mise à jour finale arrive

Remake d’un des seuls jeux de kart ayant réellement pu faire concurrence avec le célèbre plombier moustachu : Crash Team Racing Nitro-Fueled, sorti initialement sur Playstation 4, Nintendo Switch et Xbox One en juin 2019, a annoncé un arrêt des mises à jour jusque-là plutôt régulières.

En effet, depuis plus d’un an, les équipes de Beenox redoublaient de créativité et d’ingéniosité pour proposer toujours plus de correctifs, afin de rendre le mode online (assez populaires parmi la communauté d’acharné) plus équilibré, ainsi que de nouvelles collections de défis hebdomadaires, de cosmétiques et de personnages.

Rassurez-vous tout ce ne sera pas perdu pour autant, déjà parce que le studio nous livre un dernier cadeau d’au-revoir via un pack gratuit pour tous les joueurs, incluant une panoplie de nouveaux costumes aux couleurs de la marque. Mais surtout parce que les défis Grand Prix vont laisser place aux défis Wumpa, qui permettront de récolter des pièces utilisables dans l’arrêt au stand.

Ce qui sur le papier sonnait le glas d’une mauvaise nouvelle pour tous les vieux et nouveaux adeptes du titre déjanté plus technique qu’il n’y paraît, pourrait finalement s’avérer porteur de promesses intéressantes pour le prochain gros jeu à venir de la licence.

En effet, Crash Bandicoot 4: It’s About Time compte bien sortir le grand jeu, comme nous l’a déjà pu brièvement montré les quelques vidéos. Et c’est bien sur l’un des nombreux modes spécifique de cette suite très attendue, que travaille le studio à l’origine de Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Dénommé N. Verted, il vous permettra de revisiter les niveaux déjà achevés, dans ce qui semble être aux premiers abords un simple mode miroir, pour finalement s’avérer bien plus complexe et proposer un véritable remaniement graphique, de par des changements de dimensions ou altérations de la colorimétrie, ce qui pourra occasionnellement accélérer ou ralentir le rythme du niveau.

Cela pourrait donc être le meilleur moment pour découvrir Crash Team Racing Nitro-Fueled et son contenu astronomique, et ainsi, rejoindre une foule de compétiteurs encore actifs sur les serveurs, pour profiter de tous les événements à venir, le temps de patienter jusqu’à la sortie du prochain jeu de Beenox et Toys for Bob le 2 octobre prochain.