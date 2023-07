F-Zero – À quand la renaissance de la série Nintendo ?

Quand il est question de nostalgie, Nintendo n’est certainement pas la dernière entreprise sur laquelle les joueurs peuvent compter. Mais, si elle n’a pas le monopole sur cette volonté de ramener des licences cultes passées sur le devant de la scène dans une apparence quelque peu modernisée, aujourd’hui, c’est bien la firme japonaise qui a notre attention. Et pour cause, il est question de F-Zero.

Parue initialement dans les années 90, la série des F-Zero a pris fin au début des années 2000, avec un dernier opus dédié à la GameCube. Aujourd’hui, elle est réduite au rang de vestige, dont on peut encore voir des traces dans certaines productions de Nintendo. En fait, on pense à deux d’entre elles tout particulièrement : le jeu de combat Super Smash Bros., qui pioche allègrement dans des licences « désuètes », et la saga de jeux de course, Mario Kart (enfin, Mario Kart 8 dans sa version Deluxe plus précisément). Si dans la première œuvre, l’un des héros a sa place dans le roster (le fameux Captain Falcon), dans la seconde, on rend plutôt hommage à la franchise avec un niveau qui s’en inspire directement. Ainsi, elle n’existe qu’à leurs dépends, de manière tout à fait secondaire. Pourra-t-elle sortir un jour de l’ombre dans laquelle on l’a placée et revenir sous les projecteurs ? Takaya Imamura, lui, n’est pas totalement confiant.

Figure phare de Nintendo avec trente ans de loyauté au compteur et créateur à qui l’on doit les personnages de Captain Falcon ou encore Fox McCloud de Star Fox, Imamura a profité d’une interview accordée à VGC, et d’une question autour de F-Zero, pour livrer ses impressions. Il croit difficilement en un retour immédiat de la saga à laquelle il a contribué. La raison est simple et elle se situe dans la présence de Mario Kart justement. Le succès de ce dernier contraindrait Nintendo à ne pas s’éparpiller. Un succès actuellement porté par un Mario kart 8 qui ne semble pas près de baisser le pavillon, et ce, malgré la renommée qu’il a déjà acquise à travers le monde en s’écoulant à plus de 53 millions d’unités sur Switch. Car oui, ce jeu tout droit tiré de l’ère Wii U sera très bientôt pourvu de nouveaux éléments, le nouveau DLC étant prévu pour ce 12 juillet.

Nintendo exploite donc le filon à fond. Au point de s’endormir sur ses lauriers ? En tout cas, un grand nombre n’en peut certainement plus de s’impatienter de voir arriver le nouvel opus, qui vise désormais, plus de doute possible, la prochaine console. Ce qui fera de la Switch une machine sans son propre Mario Kart. Gageons que l’attente en vaudra le détour, et que la gestation (apparemment effective d’après les rumeurs qui pullulent çà et là) aboutisse à quelque chose d’extraordinaire.

Avec ce Mario Kart « nouvelle génération », Nintendo n’aura donc vraisemblablement pas le temps de se consacrer à un projet similaire, si on suit la logique d’Imamura, surtout si la firme nippone prévoit un traitement longue durée, à l’image de ce qu’elle a pu fournir à son huitième épisode. Et puis, l’homme a également mis sur la table un problème de coût : un nouveau F-Zero serait, à ses yeux, « onéreux ». Que ce soit le cas ou non, cela importe peu. En revanche, il est certain qu’un F-Zero serait un peu moins fédérateur qu’un jeu où Mario et sa bande ont la tête d’affiche, et donc moins attrayant commercialement parlant. Alors, à défaut d’exister par elle-même, la saga pourrait peut-être s’immiscer davantage dans le prochain Mario Kart, avec, par exemple, l’apparition de personnages ou d’autres particularités liées.

Maintenant, seul l’avenir nous dira quel sort sera réservé à F-Zero. Et qui sait, une surprise n’est pas à exclure. Le retour de Super Mario RPG, qui semble un peu plus confidentiel que les autres opus de la licence, constitue une sorte de preuve. L’espoir est permis, car, comme dévoilé précédemment par Imamura toujours, la série n’a pas été oubliée, juste mise « en pause ». Tout dépendra des conjonctures, on imagine, et surtout des idées. En attendant, le joueur désireux d’approcher le jeu de course futuriste peut toujours le faire via le Nintendo Switch Online (plus Pack Additionnel) où figure l’épisode autrefois destiné à la Nintendo 64 : F-Zero X.