Qui est Captain Falcon, le clinquant pilote trentenaire de F-Zero ?

Si Marth a eu droit aux égards pour les 30 ans de la série Fire Emblem avec la redite de ses premières aventures dont la sortie approche sur Nintendo Switch, le personnage dont nous célébrons aujourd’hui les 30 ans (oui, hier, bon, ça va, hein !) n’aura pas le droit à ce traitement. Effectivement, Captain Falcon, personnage de la licence F-Zero, vient tout juste de passer le cap de la trentaine et nous vous invitons donc aujourd’hui à répondre à la question : mais, c’est qui, en fait, Captain Falcon ?

Bas les masques casques !

Allez ! Ne perdons pas de temps, on va attaquer fort en corrigeant la question précédente : qui SONT Captain Falcon ? (Oui, on sait, ça fait un choc) Si, chez nous, une poignée de titres et un personnage dans Super Smash Bros. ne sont que les seules représentations publiques du personnage, au Japon, c’est loin d’être le cas.

Effectivement, au pays du Soleil-Levant, le bougre s’est illustré dans une série animée (F-Zero: GP Legends) qui nous apprend d’ailleurs qu’il ne s’agit pas d’un nom, mais bien d’un titre, et qu’il a été porté par de nombreux personnages. Celui que nous connaissons nous s’appelle en fait Ray Douglas Falcon. Dans l’animé en revanche, deux personnages se sont succédé pour lui prêter leurs traits, en l’occurrence, Andy Summers (pilote et frère d’une pilote qui porte le casque sous un alias) et Ryu Suzaku (ou Rick Wheeler à l’extérieur du Japon) protagoniste de F-Zero Climax.

Rassurez-vous, on va maintenant tout remettre à plat. Puisque les choses sont bien faites (et que ça aurait été malheureux d’avoir à tout changer juste parce qu’on change d’identité), Captain Falcon est chasseur de primes et pilote de F-Zero, chose qui ne change jamais, quel que soit le type qui porte le costume. Du fait de ses multiples prouesses, aussi bien sur pistes qu’au combat, il est un pilote respecté et un justicier craint et détesté, ce qui le force à vivre reclus sur une des îles de l’archipel qui borde Mute City quand il n’est ni en mission, ni en compèt’. Pour ce qui est du reste, le personnage cultive le mystère (tout ça commence à nous rappeler un personnage de DC Comics…).

Fashion Punch

Et cette ressemblance n’a rien d’anodine puisque, tout comme tout bon héros qui se respecte, le bougre a une pelletée d’ennemis… Et des ennemis pas forcément très inspirés ! Les joueurs de F-Zero GX sur GameCube se rappelleront probablement de sa rivalité avec Samuraï Goroh (rival qu’il traîne depuis la Super Nintendo), mais également de Black Shadow (Batman s’il raccourcissait sa cape pour de plus longues oreilles), Blood Falcon (on vous laisse deviner pour lui) ou même Zoda, rien de plus que le Joker ici. Des personnages qui soulignent d’autant plus l’hommage que semble rendre le jeu aux comics.

Et si maintenant vous vous dites “Aussi vieux que Marth ? Mais il a dû changer à fond depuis ses débuts !”, eh bien, figurez-vous que NON ! Bizarrement, en trente ans et même malgré le fait que ce costume a été partagé entre différents personnages, Captain Falcon n’a quasiment pas changé. Il porte toujours cette tenue d’inspiration militaire bleue avec col ouvert et protection sur l’épaule droite, ces bottes hautes dorées et son casque rouge sur lequel trône fièrement un aigle majestueux. Finalement, le seul changement observé ces “dernières années” (oui, on ne l’a pas vu hors Smash. depuis 2004) : son écharpe flotte maintenant au gré du vent. Fait anodin : il porte une cicatrice au dessus de son œil gauche : la marque des guerriers au Japon (#cliché).

Enfin, est-il possible de parler de ce personnage sans évoquer sa fidèle “monture” : le Blue Falcon ? Oui, mais on va en parler vite fait quand même. Le Blue Falcon est le véhicule de notre héros depuis 1990. Il a eu droit à deux “looks” (modernisation en somme) et deux modèles (là, on parle en termes de puissance). Pour parler du véhicule, à l’origine, son cockpit était arrondi et formait une bulle autour du pilote. Le reste du véhicule, quasiment intégralement bleu, était plus ou moins plat avec deux ailerons à l’arrière. Le format moderne reprend cette formule, mais donne au véhicule un look plus élancé (aplanissement du cockpit). Le Super Falcon est un autre modèle du véhicule apparu dans F-Zero X et n’est autre que le Blue Falcon avec de meilleures statistiques.

Hors-pistes

Hors de sa série d’origine et de l’anime qui l’a suivie, Captain Falcon s’est illustré dans Super Smash Bros., seule série de jeux où il est d’ailleurs jouable en tant que personnage. Il est un personnage agile et puissant qui utilise un mix entre arts martiaux et combats de rue (“street brawling” pour les puristes). Bizarrement, il est aussi capable d’enflammer ses poings et ses pieds pour des coups encore plus dévastateurs à l’image de son légendaire “Falcon Puuuuuuunch” ! En revanche, s’il porte depuis toujours une arme à feu, il ne l’utilise jamais hors de ses missions (et donc pas dans Smash).

Et pour finir, quelques anecdotes :